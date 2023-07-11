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【小米平板】小米推Xiaomi Pad 6　售2,999港元　7月15日發售

科技 17:30 2023/07/11

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Xiaomi Pad 6將於7月15日，於全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網mi.com、香港各大運營商和零售商門市及網站起正式發售。（小米）

小米宣布將於7月15日在香港推出平板電腦Xiaomi Pad 6，該機配備11吋WQHD+（2,880 X 1,800）屏幕，搭載Snapdragon 870處理器，並配有第二代Xiaomi Smart Pen，建議零售價為2,999港元。

【5G研發】法國啟動「未來網絡」研究計劃　擬未來推「法國6G」平台

Xiaomi Pad 6內置MIUI for Pad軟件，支援Dolby Vision，能重塑99% DCI-P3色域，呈現10.7億種色彩。此外，通過長按第二代Xiaomi Smart Pen「截圖按鈕」可快速截圖，而長按「書寫按鈕」則可打開筆記簿程式，快速切換書寫、繪畫和調色功能。

它亦內置置中的超廣角前置鏡頭，具有FocusFrame功能，可自動調整鏡頭，確保用戶任何時候都處於畫面中央，帶來更佳的視像會議體驗；加上配備8,840mAh大電池量，續航力可達16小時。

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Xiaomi Pad 6將於7月15日，於全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網mi.com、香港各大運營商和零售商門市及網站起正式發售。

責任編輯：陳卓賢

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