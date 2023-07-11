【動漫節】動漫電玩節 7 月底揭幕　首辦 3 回入場快證免市民排長龍

第 24 屆香港動漫電玩節將於 7 月28 日至 8 月1 日，一連5天於香港會議展覽中心1號展覽廳舉行。今年展場總面積達19,890平方米，參展商有122家，展攤數量為589個。同時亦設有同人區，攤位數達242格。

今年的普通門票為42港元，並設立親子、長者和遊客通道，可以更快入場。同場舉辦的潮巨匠藝術玩具展覽設有紀念門票，潮巨匠「玩具回來」明信片收藏門票定價150元，包括一盒44張參展設計師的明信片，憑券更可在特別通道1B入口進場。



300元特快入場券 助搶心儀產品？

此外今年亦新設「3回特快入場券」，定價300元，可有3次機會從特別通道1B入口進場，讓希望更快入場的參與者能更快入場購買心儀商品。兩種特別門票均只限在動漫節 ACGHK 應用程式上購買。

購買限定版入場者可通過動漫節手機程式實名登記頭籌抽簽編配，展期頭兩天會從中每天抽出300位頭籌入場者，憑票可安排優先入場。頭籌登記採實名制，可在 7月12日起在程式上登記，結果將在7月24日公布。

同場舉行香港電競嘉年華2023，將會有3場大型賽事舉行，分別是「英雄聯盟香港最強單挑賽」、「傳說對決電競盃」和「PUBG MOBILE 香港挑戰賽 by Samsung Galaxy S23 Ultra」，二項賽事總獎金高達 8 萬元。現場將設有專業比賽主播和賽評，並將會在線上直播。



記者：李智賢



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