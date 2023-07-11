【AI浪潮】內地據報計劃推人工智能規則　發布生成式AI前須獲許可

▲ 內地據報計劃推人工智能規則 發布生成式AI前須獲許可

外媒引述消息指，中國據報有意設立生成式人工智能（generative AI）規則，因中央尋求在鼓勵本土公司開發這革命性技術同時，與內容管控之間取得平衡。

報道引述與監管機構關係密切的人士指，網信辦目標是創建一個系統，要求企業在發布生成式人工智能系統前獲得許可。據報，這項要求收緊了4月發布的法規草案，該草案本容許集團在推出產品後有10個工作天向中國當局註冊。

消息指，具許可要求的相關法規可能最早本月完成。

報道又指，今年已推出生成式AI的百度 （09888） 及阿里巴巴 （09988） 等公司在過去幾個月一直在與監管機構保持聯繫，以確保他們的人工智能不會違反規定。

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編輯：袁諾曦