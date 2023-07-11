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【購物意義】 恒生利東街舉辦展覽 暨義賣限量版手機殼 購物同時再做善事

理財智慧 19:00 2023/07/11

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由即日起至7月17日，恒生於灣仔利東街舉辦展覽，展出一系列別具本地特色的恒生90周年限量版手機殼巨型藝術裝置，為大家帶來一個鬧市中的遊樂場。同場更進行手機殼慈善義賣，收益將全數撥捐予香港公益金及聖雅各福群會，以支持香港社會福利服務和藍屋的文化傳承及保育工作。

恒生今年踏入90周年誌慶，特意邀請了6位本地插畫家以香港地標和本地生活特色為主題，發揮無限創意繪製出33款限量版手機殼，展現恒生品牌理念 ─「恒變生無限」。另外，展覽設有不同創意活動，包括即場印製專屬環保袋或環保杯套，以及體驗人像速繪（只限周末），好讓大家一同發揮活力和創意，感受恒生「不斷創新，延續未來」的品牌價值。

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撰文 : 陳玉蓮

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