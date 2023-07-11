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【大行報告】瑞銀：澳門博彩業7月開局穩固 首選金沙中國及澳博

股樓投資 18:37 2023/07/11

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瑞銀表示，澳門博彩行業7月開局表現穩固，首9天日均博彩收入達到5.3億澳門元，較6月日均收益的5.1億澳門元有所提升。該行同時指濠賭行業現價水平為2024年預測企業對EBITDA比率約8.9倍，低於兩年遠期平均水平，板塊首選為金沙中國（01928）及澳博（00880），認為估值相對有吸引力，並維持兩者「買入」評級，各予目標價34.2元及6.5元。

 

 

【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數


該行指出，7月的博彩收入已達到2019年第三季同期近70%，中場更已恢復至2019年第三季80%至90%水平；貴賓廳則按月持平，贏率維持在平常的約3%。

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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瑞銀亦認為，截至目前為止暑假檔表現向好，夏季需求似乎強勁，澳門旅遊局數據顯示，7月第一星期酒店入住率達到90%，與博彩營運商預訂數據一致。

 

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記者：鄭昊彤

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澳博控股（00880） 金沙中國有限公司（01928） 博彩 買入 目標價 澳門元 瑞銀 港股 股票

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