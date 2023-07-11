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【大行報告】瑞信：新手遊《逆水寒》反應勝預期 上調網易目標價至203.05元

股樓投資 17:24 2023/07/11

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瑞信發表報告，網易（09999）上月底推出的大型多人在線角色扮演的武俠形式手遊《逆水寒》反應勝於預期，料公司下半年盈利可潛在上升。該行將網易調整後淨盈利預測整調約1%，以反映最新遊戲表現，並將其目標價由199.95元上調至203.05元，重申「跑贏大市」評級。

 

【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

 


該行指出，除了公司的強大電腦IP外，《逆水寒》手游的成功，是基於建立在有效的營銷策略、吸引女性玩家，以及更複雜的遊戲設計之上。網易周二（11日）收報153.1元，升幅1.7%。

 

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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記者：鄭昊彤

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