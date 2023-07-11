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【券商點睇】東南亞基地智能化領先競爭對手 看好申洲國際較同業獲估值溢價

股樓投資 16:50 2023/07/11

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中金表示近日到訪申洲國際（02313）東南亞基地，稱看好公司在海外擁大規模、高效率的一體化製衣產能，而其越南及柬埔寨基地智能化明顯領先競爭對手，並對申洲持續取得訂單充滿信心，看好公司相比同業可獲估值溢價，並擁有先發優勢及前瞻性佈局紅利。
 

 

【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

 

 

 


該行指出，申洲目前為Nike、adidas、Uniqlo、Puma、李寧等大型品牌的第一大供應商，相信其產能、品類及品牌擴張能力可支持未來持續發展。

 

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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該行維持對申洲今明兩年每股盈利預測為3.3及4.29元人民幣不變，並維持「跑贏行業」評級及目標價100.83元，對應今明兩年預測市盈率約26倍及19倍。申洲周二（11日）收報79.15元，升幅3.5%。

 

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記者：鄭昊彤

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時裝服飾 UNIQLO Puma Adidas Nike 東南亞 越南 柬埔寨 申洲國際（02313） 目標價

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