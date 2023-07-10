【AMZN】Prime Day已到 各大公司正式加入折扣周爭奪市民「荷包」

Amazon(AMZN)希望通過在今年的 「Prime Day 」48小時購物活動期間對各種商品和服務提供更大幅度的折扣，包括首次提供旅遊折扣，來吸引美國消費者在周二打開通脹疲軟的錢包。

在今年7月11日至12日 「Prime Day 」到來之前，一年的通脹已經抬高了消費者的抵押貸款利率、房租和食品價格。

CFRA Research分析師Arun Sundaram表示，Amazon今年的美國Prime Day折扣大多比往年更深。據美國銀行(Bank of America)稱，在線零售商Gap(GPS)服裝打六折，Sony耳機打五折，Peleton(PTON)健身自行車打四折。

AmazonPrime會員還可以通過使用 「Buy with Prime」直接從Amazon第三方商家結賬，購買Sherpani包和ZOA能量飲料等商品，最高可節省40%的費用。

根據跟踪在線消費的Adobe公司的數據，去年AmazonPrime Day購物節期間美國的在線銷售額達到近120億美元，比上年增長8.5%，原因是受通脹影響的美國人搶購打折的生活必需品和電子產品。



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Running Point Capital Advisors首席投資官Michael Ashley Schulman表示，今年AmazonPrime銷售額增長將放緩，因為許多美國消費者仍有大流行後的購物疲勞，並對 「濫用錢包 」AmazonPrime持謹慎態度。Schulman認為市民希望在體驗、旅遊和娛樂方面花更多的錢。

Schulman預計，2023年的Prime Day可能為Amazon帶來40億至60億美元的增量收入，比去年增長10%至16%，因為購物者也會利用折扣購買日常主食，如餐具、洗漱用品和清潔用品。

Criteo(CRTO)全球首席營收Brian Gleason表示，在經濟更加困難的情況下，這類折扣可能對購物者更具吸引力。

Amazon今年還首次推出Prime Day旅遊折扣，與旅遊預訂網站Priceline合作，在Priceline的Hotel Express交易上提供額外8折優惠，該交易提供酒店6折優惠。

預計Prime Day將遭遇Walmart(WMT.N)等其他零售商的激烈競爭，Walmart將在 「Plus Week」期間提供大量優惠。 Plus週針對Walmart+會員，從周一開始。

家電連鎖 Best Buy 也在周一開始的「七月黑色星期五 」促銷活動中提供更多折扣。

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