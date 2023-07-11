【吉利175】吉利夥母企及雷諾 成立發電機合營

吉利汽車(00175)宣布，與母公司吉利控股及汽車廠商雷諾訂立出資協議及合資企業協議，據此以各自於Aurobay Holding , Auroba Bay SG 及Horse Holding 之所有股份，成立並向合資公司出資，以換取股份。於交割後，吉利汽車間接全資附屬Aurobay Holding（BVI）；吉利控股間接全資附屬GHPT Limited及雷諾，分別擁有合資公司33%、17%、50%權益。至3時半吉利報9.71元，上升1.1%。

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交割後，吉利汽車因削減於極光灣科技集團之權益構成視作出售事項。極光灣科技集團之財務業績將不再納入吉利汽車綜合財務報表範圍內，估計吉利汽車將錄得出售收益約97.8億元人民幣。上述分析僅作說明用途，並不代表吉利汽車於視作出售事項完成後之財務表現。

吉利汽車稱，合資公司主要從事動力總成業務，將整合3個集團內燃機、混合及插電式混合發動機及變速器業務，並將戰略性分布世界各地17間工廠，每一間均配備先進的生產設施並獲５個專屬研發中心支持，且將令其在服務現有客戶及自第三方客戶獲取新合約方面處於有利位置。吉利汽車認為，合資公司可實現若干領域的潛在協同效應，包括透過向第三方原始設備製造商進行外部銷售增加總銷售額、尋求交叉銷售及交叉貼牌機會、透過供應商面板合理化及執行最佳定價提升盈利能力，及規範產品特徵及生產過程。

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