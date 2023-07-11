【盈利預告】中國電力受惠清潔能源轉型步伐加快 料上半年純利按年最多升1.35倍

中國電力（02380）公布，預計截至今年6月底止6個月，公司權益持有人應佔利潤將介乎約18億元至20億元人民幣之間，按年上升約1.12倍至1.35倍。集團指，公司權益持有人應佔利潤按年顯著增加，主要是由於公司透過自主開發和收購優質清潔能源資產，加快清潔能源轉型的步伐，疊加風電及光伏發電於產能、產量及收入的協同增長，回顧期內利潤大幅上升，很大程度上抵銷了上半年降雨量不足導致水電板塊利潤下降的影響。

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此外，期內受惠於煤電聯營戰略合作的優勢和煤炭價格的下降，中國電力煤電板塊業績由虧轉盈；以及公司在經營性現金流持續提升的基礎上，積極組織推動債務優化，回顧期內實現平均資金成本下降及財務費用減少。

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截至下午3時14分，中國電力報3.10元，升4.73%，成交金額2.33億元。

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