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英截至5月薪資按年增7.3% 平歷史高位

環球經濟金融 15:29 2023/07/11

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英國政府周二（11日）公布最新薪酬數據，截止今年5月為止的3個月內，當地民眾每周平均人工按年上升7.3%，幅度追平歷史高位。不過，數據亦打破專家下降預期。

英倫銀行行長預料 英國通脹今年將顯著下降 【下一頁】

國家統計局（ONS）指今年3月至5月間，英國民眾排除獎金後每周平均薪資錄得按年7.3%增長，比2月至4月為止3個月內增加0.1%，打破外界預期。

經濟學家估計，英國截至5月薪資應會回落至7.1%，如今數據超越預期，反映薪資通脹比想像更頑強。數據相信將加深央行英倫銀行憂慮，擔心物價恐繼續維持高企。

不過，與高達8.7%的通脹率相比，民眾薪資水平仍然落後。ONS經濟數據總監摩根（Darren Morgan）指出，民眾實際收入水平雖然依然不及通脹，但下跌水平已達2021年底以來最低。

英近半50至70歲疫情初退休者陷貧窮 最新調查發現 【下一頁】

同時間內，英國失業率亦由3.8%升至4%。摩根指受惠於更多民眾重新投入勞動力市場，5月為止3個月內總體就業人口上升，積極尋找工作人數亦有增長。惟總體職位空缺數目仍然高企，雖然回落趨勢開始加速，但數據已有一年未見下降。

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）回應表示，ONS數據反映英國就業市場強勁，失業率達歷史低位水平，但當地仍有多達100萬個職位空缺，使通脹被進一步推高。

侯俊偉認為，英國政府的勞動力市場改革措施，如來年擴大的免費育兒照顧服務等，將有助建立一個高薪資﹑高增長及低通脹的經濟。

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責任編輯：吳漢培

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