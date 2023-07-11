【大行看法】瑞銀：中國股票回報或達低雙位數　有望跑贏美股　薦三大板塊

▲ 【大行看法】瑞銀：中國股票回報或最多達低雙位數 有望跑贏美股 薦三大板塊

隨螞蟻集團的罰款出爐，市場預期內地對科網行業的監管走向常態化，釋除市場一大憂慮。瑞銀財富管理亞大區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭表示，科企部分問題已塵埃落定、降本增效令利潤已有所改善，加上大型互聯網公司仍具價值，當投資者相信中國經濟增長趨穩定，相信互聯網領域的估值會獲得釋放。

料下半年降準一至兩次 降MLF 20點子

市場正觀望本月中央政治局會議將會出台刺激措施，支持經濟。陳敏蘭指，現時市場疑問是中央會多積極推出措施，由於中央更追求有質量的增長，不預期會有大規模的財政刺激措施，但估計會有針對房地產的政策，例如放寬限購以及降首付等，同時，或會推出一些消費補貼、新能源車相關政策、發行地方政策債券。在貨幣政策方面，不排除下半年或有一至兩次降準，以及下調中期借貸便利（MLF）共20個基點。

瑞銀預期今年中國經濟增長介乎5%至5.5%，高於官方的目標，並相信今年中國股票回報至少有單位數增長，若盈利反彈勢頭良好，回報可以達低雙位數，由於估值吸引，相信中國股市於下半年有望跑贏美股。陳敏蘭指，美國經濟增長空間相對中國狹窄，預期美股回報可能出現單位數的下跌。而且，目前美股科技股已變得昂貴，較歷史平均有約35%溢價，故投資美股科技股時要小心選擇。

看好中國互聯網、消費及優質國企股

相反，乘中國經濟復甦，陳敏蘭看好中資互聯網股，包括綫上遊戲及平台領域，也偏好消費股，以及注重改革及派息的優質國企股。

對於人工智能（AI），瑞銀指，投資者可從中下游價值鏈上尋求估值較低且營收預期尚未過高的機會。

問及地方政府的債務壓力，陳敏蘭承認這是中國一大問題，但認為中國政府有能力解決，包括可能注入資產或者是重組債務。同時，也要留意中央的刺激措施如何修補資產負債表。

瑞銀認為，中國以外的亞洲地區亦具有機資機遇，例如印度，因為基建投資上升、來自美國的投資也上升等。對於日股，陳敏蘭指，日股已處於公允值，預期夏季資金或獲利回吐，樂見日股出現5%至8%的回調。

相關文章：

【香港股市】瑞銀：下調恒指今年目標至21700點 首選股份名單加入金沙銀娛、踢走港交所（附表）

【螞蟻完成整改】大行點睇螞蟻集團罰款？ 料螞蟻騰訊申請金控牌照可加快、內地科技監管步向正常

【大行看法】大摩大淡友：美股次季業績勝預期亦難提振標指 高盛：關注通脹回落下、企業維持利潤率能力

記者：袁諾曦