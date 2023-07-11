▲ 【吉利175】吉利與雷諾組合資企業 料獲98億元人幣收益

吉利汽車 （00175） 公布，與母公司吉利控股及雷諾訂立出資協議及合資企業協議，成立合資公司以從事動力總成業務及向合資公司出資，以換取合資股份。

吉利汽車周二（11日）午後升1.6%，報9.75元。

吉利料獲98億元人幣收益

於交割後，吉利汽車於合資公司之股權將由100%削減至33%，且合資公司將不再為公司之附屬公司。因此，合資公司之財務業績將不再納入集團綜合財務報表範圍內。此外，於交割後，吉利汽車削減於全資附屬公司極光灣科技集團之權益，此構成視作出售事項，估計將錄得之未經審核收益約為97.82億元人民幣。

換言之，吉利汽車之間接全資附屬公司Aurobay Holding （BVI）、吉利控股之間接全資附屬公司GHPT Limited及雷諾，分別擁有合資公司的33%、17%及50%之權益。

合資公司集團將自吉利汽車、吉利控股集團及雷諾集團業務之間的重大策略、產品及地理互補性及規模經濟中獲益。另外，合資公司集團將受益於全球地理區域分佈，戰略性分佈世界各地的17間工廠，每一間均配備先進的生產設施並獲5個專屬研發中心支持。

合資公司將以具完全自主經營權的實體形式營運，憑藉集團、吉利控股集團及雷諾集團於內燃機、混合及插電式混合動力總成產品方面的豐富經驗，將令其在服務現有客戶及自第三方客戶獲取新合約方面處於有利位置。

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編輯：姚卓然