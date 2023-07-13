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【裝修設計】精明夫婦僅花16萬 建造400幾呎理想家居 真係好超值 !

理財智慧 19:26 2023/07/13

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今期《精明裝修》介紹九龍灣麗晶花園一個高層單位，單位面積為407平方呎，由於預算有限，故此戶主保留全屋地磚、廚房及廁所沒有翻新，只訂造全屋傢俬及油漆，共花費約16萬元。兩口子希望可以建造適合兩個人的生活習慣的安樂窩。

在400多平方呎的單位，戶主希望將全屋分為三個區域，大廳、書房及主人房各有不同的感覺，故此在牆身方面三個區域有3種顏色，家具用料則統一全屋整體感覺。

客廳以淺藍白色為主調並以偏灰既木條子點綴，並設置多個收納櫃，一入門口位置有一個C字型櫃，可以放置鞋及雜物等，入屋後設計師設計了一個矮櫃，可以坐下換鞋亦可以擺物，一櫃多用。另外，沿着牆身位置全都是櫃?原來內有乾坤，一打開是一個伸縮餐桌，兩口子吃飯時才打開使用，飯後收起，可以騰出活動空間。而電視及梳化位置亦放置在窗口位置，讓日光自然透入。電視機牆身亦加設一組彷雲石飾面的儲物櫃，提供儲物空間外，雲石飾面亦增添裝飾感覺。

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走入睡房進入另一種格調，設計師以「蝦肉色」為主調，感覺和暖，房間打造地台，增加收納空間，內設滲光位，讓整體更柔和舒服，主人房的家具比較簡單，一張大床及衣櫃，兩櫃同床則用與大廳及書房的木色，統一全屋家具，櫃邊凹位暗藏玫瑰金鋼條，突顯細節，床頭玫瑰金鋼架亦提供了擺設空間，簡單實用。

再走入另一間房，是男戶主及女戶主的私人空間，以奶茶色作為牆身，再以家具飾面營造共用的空間。設計師為男主人打造展示櫃用作展示模型，另一邊亦放置一個玻璃櫃展示女主人的心頭好，包括名牌手袋及卡通公仔。設計師為二人設置一張L型書桌，一邊是男戶主可以工作或打機的地方，另一邊是女戶主化粧區，設置一個化粧桌。整個書房有男女主人的元素，二人各佔一半的空間，兩人可以在同一空間做自己的事。

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撰文 : 陳玉蓮

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