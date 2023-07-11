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【澳門旅遊】澳門旅遊局：酒店暑假基本全開　上周末客量逾10萬、香港訪客達疫前9成

股市 14:30 2023/07/11

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【澳門旅遊】澳門旅遊局：酒店暑假基本全開　上周末客量逾10萬、香港訪客達疫前9成

澳門年初重新通關後，多家酒店都曾因人手緊張而無法全面營運，澳門旅遊局局長文綺華於亞洲國際娛樂展（G2E）上表示，從酒店負責人了解，暑假期間所有酒店房間基本可全開，而上周日均訪澳旅客達到8萬人，周末更加有逾10萬人，較年初日均只有4.5萬明顯恢復。於疫情前，澳門暑假旺季日均有逾11.6萬旅客到訪。

文綺華稱，酒店人手從銷售至後台服務仍然緊張，業界仍須繼續招聘和培訓，但他們為暑假重要檔期調整內部運作，盡力「開到盡」。

她續指，上半年累計有約1160萬訪客訪澳，上周酒店房入住率達89%，滿意澳門旅遊業恢復幅度，期望把握下半年旺季、更多活動舉行，全年旅客量可達2400萬，令各行各業受惠。

香港訪客恢復至疫情前9成　內地客近6成、海外兩成

文綺華又指，以地區劃分，內地訪客量恢復至疫情前近6成、香港訪客更已達疫前9成，海外旅客目前只及疫情2成多，未來會針對海外市場，包括本周去韓國路演。她亦稱，香港恢復速度超出預期，料這受惠於年內推出的船票、車票優惠，現時已轉變方式，更多與商場、KOL合作推廣。

酒店房供應在旺季極為緊張，被問及房價會否長居於2000元一晚或以上，文綺華稱，疫情3年當地業界仍繼續投資，酒店房供應量已增加5000房至4.7萬房，未來會與大灣區內城市合作，特別是珠海橫琴，現正商議改良過境處理，在酒店供應上達到互惠互利。

她補充，澳門在過去3年不斷有新產品推出，如沉浸式體驗、高科技新項目，活化舊爆竹廠、船廠，以至近期每周都有演唱會舉行，未來也會更多藝文活動。

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