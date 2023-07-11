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【大行點睇】花旗：盈利復甦估值吸引 予周大福「買入」評級

股樓投資 14:24 2023/07/11

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花旗發表研究報告指，周大福（01929）6月表現由於去年基數較高而走軟，2024財年首季度的同店銷售增長為8.5%，略低於該行預期，而香港和澳門地區的同店銷售增長為64%，與該行預期一致，予目標價18.1元及「買入」評級。

延伸閱讀：【大行報告】建銀：上半年高端啤酒銷售優異 首選華潤啤酒 潛在升幅逾3成【見下頁

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該行表示，周大福管理層有信心實現全年目標，包括同店銷售增長、開店和利潤率擴張，而隨着盈利復甦和具吸引力的估值，維持早前的預測，亦預期同店銷售增長的催化劑將會在2024財年下半年出現。

延伸閱讀：【大行點睇】各大券商對太古賣可樂點睇？  呢間行轉軚上調評級至買入  目標價睇68元【見下頁

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截至今年6月底止3個月，周大福零售額按年增長29.4%，內地、港澳及其他市場零售額分別按年增長25.2%及64%。集團表示，主要受惠於內地及港澳人員流動與零售活動持續復甦，季內港澳及其他市場零售額回復至2019財政年度約76%水平；內地同店銷售回復增長，由上財政年度第四季按年跌5.6%，轉為按年增長8.5%。

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撰文 : 袁國守

同店銷售 目標價 買入 花旗（Citigroup，美：C） 周大福（01929） 港股

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