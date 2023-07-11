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未成年事主反駁母親 遭BBC主持誘拍色情照指控不實

環球社會熱點 15:00 2023/07/11

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英國一名未成年人的母親經英媒《太陽報》爆料，指控英國廣播公司（BBC）一名男主持3年內支付3.5萬英鎊（約35萬港元），向其孩子購買露骨色情照。未成年事主經律師反駁母親，稱母親於《太陽報》所作的指控不實。

英國BBC男主持被停職 涉付35萬向未成年購買色情照 【下一頁】

未成年人之母今年5月中向BBC投訴，其後接受《太陽報》採訪時透露，她曾看到主持脫了內褲與其未成年孩子視像通話。

該名母親更稱主持向其孩子支付了3.5萬英鎊，而孩子用這筆錢購買毒品，炮轟主持毀了其孩子的人生。

但事件迎來轉折，未成年事主周一（10日）晚透過代表律師發聲明，指其母及《太陽報》所作指控不實，事主與BBC主持之間並無不當行為。

碧咸夫婦豪搞Prada派對 慶祝愛女12歲生日 【下一頁】

代表律師指，他們在《太陽報》發表報道前已否認對方指控，更指該報的報道內容欠缺事實根據，但該報堅持發表相關文章。

《太陽報》回應指，該報報導了兩名父母向BBC投訴主持的舉動及孩子利益，認為目前應由BBC著手調查。

倫敦警察廳發表聲明，稱會進一步調查主持，但認為目前尚未達到可展開刑事調查的門檻。

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責任編輯：鄭錦玲

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