  • 33°C
香港時間 : 2023711日 (週二) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI職場】調查：員工採用AI工具　每年節省390小時

科技 15:30 2023/07/11

分享：

分享：

人力資源管理軟件公司Visier近日的調查發現，採用AI工具的員工平均每天節省約93 分鐘，意味每年將可節省390個小時。（法新社）

愈來愈多人都開始在工作上使用AI工具，以提升工作效率和節省時間。人力資源管理軟件公司Visier近日的調查發現，採用AI工具的員工平均每天節省約93 分鐘，意味每年將可節省390個小時。

【AI爭議】美喜劇演員起訴OpenAI、Meta　稱AI侵犯著作版權

Visier對英國、美國、加拿大和德國250間公司共3,030名員工進行調查，以了解企業在AI工具應用方面的情況。調查指出，雖然員工採用AI工具後，平均每天能節省約93分鐘；但56%受訪者卻表示，他們的僱主還沒有接受AI工具，或鼓勵員工使用它們來提高生產力。

有53%受訪員工亦擔心AI或取代他們目前擁有的技能，67%人則表示掌握AI 技能對於他們未來的職業發展非常重要。不過，也有36%受訪者認為AI實際上會增加他們在工作中面臨的壓力；另外，分別有37%和38%人指出，對AI的準確性和數據隱私風險表示擔憂。

【網絡攻擊】美醫療巨頭HCA Healthcare病人數據　遭黑客竊取及出售

雖然ChatGPT發布至今已有一段時間，但僅40%受訪者預計工作與生活的平衡會因AI工具而改善。Visier總監Ben Harris表示，企業領導者必須能發現員工在技能方面的差距，並對他們進行新興科技（例如AI）的培訓。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】針織家品四季皆宜 冀年尾營業額升3成
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI繪圖】阿里雲推AI繪畫創作大模型「通義萬相」　助企業釋放創造力及生產力
2023/07/07
【AI繪圖】阿里雲推AI繪畫創作大模型「通義萬相」　助企業釋放創造力及生產力
【AI繪圖】調查：逾半數藝術家稱　生成式AI對工作無助
2023/07/10
【AI繪圖】調查：逾半數藝術家稱　生成式AI對工作無助
【AI遊戲】Unity CEO：生成式AI將提升遊戲開發速度　達5至10倍
2023/07/10
【AI遊戲】Unity CEO：生成式AI將提升遊戲開發速度　達5至10倍
【AI道德】英大學制訂AI發展指導原則　防範學生藉AI考試作弊
2023/07/10
【AI道德】英大學制訂AI發展指導原則　防範學生藉AI考試作弊

你可能感興趣

【AI繪圖】阿里雲推AI繪畫創作大模型「通義萬相」　助企業釋放創造力及生產力
18:00 2023/07/07
【AI繪圖】阿里雲推AI繪畫創作大模型「通義萬相」　助企業釋放創造力及生產力
【AI繪圖】調查：逾半數藝術家稱　生成式AI對工作無助
13:30 2023/07/10
【AI繪圖】調查：逾半數藝術家稱　生成式AI對工作無助
【AI遊戲】Unity CEO：生成式AI將提升遊戲開發速度　達5至10倍
17:30 2023/07/10
【AI遊戲】Unity CEO：生成式AI將提升遊戲開發速度　達5至10倍
人工智能 網絡保安 科技產品 職場文化

下一篇文章

【網絡攻擊】美醫療巨頭HCA Healthcare病人數據　遭黑客竊取及出售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Twitter之亂】推出僅1年　Elon Musk宣布移除「Twitter Circle」功能
【Twitter之亂】推出僅1年　Elon Musk宣布移除「Twitter Circle」功能
【電子支付】Payment Asia推人工智能驅動支付流程　實時分析客戶數據
【電子支付】Payment Asia推人工智能驅動支付流程　實時分析客戶數據
【Twitter轉會潮】Threads繼續模仿Twitter？　將引入主題標籤功能
【Twitter轉會潮】Threads繼續模仿Twitter？　將引入主題標籤功能
【智能眼鏡】寶馬推電單車專用智能眼鏡　顯示導航、速度訊息
【智能眼鏡】寶馬推電單車專用智能眼鏡　顯示導航、速度訊息
【AI遊戲】Unity CEO：生成式AI將提升遊戲開發速度　達5至10倍
【AI遊戲】Unity CEO：生成式AI將提升遊戲開發速度　達5至10倍
【AI繪圖】調查：逾半數藝術家稱　生成式AI對工作無助
【AI繪圖】調查：逾半數藝術家稱　生成式AI對工作無助
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款