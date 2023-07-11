【AI職場】調查：員工採用AI工具　每年節省390小時

▲ 人力資源管理軟件公司Visier近日的調查發現，採用AI工具的員工平均每天節省約93 分鐘，意味每年將可節省390個小時。（法新社）

愈來愈多人都開始在工作上使用AI工具，以提升工作效率和節省時間。人力資源管理軟件公司Visier近日的調查發現，採用AI工具的員工平均每天節省約93 分鐘，意味每年將可節省390個小時。

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Visier對英國、美國、加拿大和德國250間公司共3,030名員工進行調查，以了解企業在AI工具應用方面的情況。調查指出，雖然員工採用AI工具後，平均每天能節省約93分鐘；但56%受訪者卻表示，他們的僱主還沒有接受AI工具，或鼓勵員工使用它們來提高生產力。

有53%受訪員工亦擔心AI或取代他們目前擁有的技能，67%人則表示掌握AI 技能對於他們未來的職業發展非常重要。不過，也有36%受訪者認為AI實際上會增加他們在工作中面臨的壓力；另外，分別有37%和38%人指出，對AI的準確性和數據隱私風險表示擔憂。

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雖然ChatGPT發布至今已有一段時間，但僅40%受訪者預計工作與生活的平衡會因AI工具而改善。Visier總監Ben Harris表示，企業領導者必須能發現員工在技能方面的差距，並對他們進行新興科技（例如AI）的培訓。

責任編輯：陳卓賢

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