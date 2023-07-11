【會計監管】會財局：去年平均審計質素略有改善　強調願配合海外監管機構來港工作

▲ 會財局主席黃天祐（右）、查察部主管賴翠碧（左）湯致遠攝

會計及財務匯報局（會財局）發布2022年度查察報告，查察部主管賴翠碧指，當局上年度查察55個上市公司審計項目，按年增近50%，平均審計質素評級均略有改善，由2020年3.1分提高至2.8分，提到A類會計師事務所（審計100間以上上市公司）審計質素逐步提升，但B類（審計10至100間）及C類（審計10間以下）事務所令人失望，審計質素未有太大改善。

賴翠碧表示，上年度所查察55個項目中，有14個項目會轉介調查部跟進。賴翠碧又稱，會增加針對B、C類會計事務所查察力度，甚至可能直接提出具體改善要求，會財局主席黃天祐稱，一般而言，轉介嚴重項目至調查部，若確認問題存在，將會進一步交予紀律部執法。

互相配合保障公眾利益

對於美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）再派員來港審查中概股，是否反映中概股審計報告出現問題，黃天祐稱，對PCAOB來港工作無可奉告，但認為從事審計工作，「互相配合可以保障公眾利益」，而當局一直願意與境外監管機構合作。

問及PCAOB 來港是否成恆常情況，黃天祐指出，香港事務所提供海外審計服務時，會涉及海外監管部門覆蓋範圍，而相關機構有機會來港查察底稿。

會財局近年可根據與國家財政部監督評價局簽訂審計監管合作備忘錄，取得存放內地審計工作底稿作調查之用，黃天祐形容，現時調取內地審計底稿「恆常都有」，正與內地部門探討用於查察可能性。黃天祐又透露，此前向內地取得工作底稿須時至少9個月，今年4月曾訪京與相關部門溝通，冀日後時間可以明顯縮短。

恒大帳目調查仍進行中

會財局先在2021年介入調查內房恒大 （03333） 關持續經營匯報，其後2022年將調查範圍擴至帳目審計，問及調查進度，黃天祐稱：「一切進行中，但不便透露個案」，強調調查會隨時間而取得進展。

會財局去年起擴大監管職能，故目標增聘30人，黃天祐稱，招攬人手過程順暢，提到會財局擴大職能後或造成當局明年財赤，但正與政府密切溝通，表示無須擔心。

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記者：李哲毅