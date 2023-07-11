【俄烏戰爭】瓦格納傳圖奪小型核武 增叛變籌碼

俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Gorup）被指，上月底叛變時曾經一度接近俄羅斯軍方基地，嘗試奪取核武。西方官員強調，未發現俄國核武庫有任何異動。

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路透社引述網上消息及俄羅斯目擊者，指瓦格納向莫斯科揮軍時，曾有部隊在距離核武基地Voronezh-45僅約100公里時突然消失行蹤。烏克蘭軍事情報領袖布達諾夫（Kyrylo Budanov）聲稱，瓦格納比外界想像更接近掌握核武。他指瓦格納意圖取得前蘇聯時代小型核武，作為叛變增加「籌碼」。

布達諾夫表示，因為核武倉庫的大門緊鎖，瓦格納始終無法攻克突破技術區，才使兵團無功而還。他亦透露，Voronezh-45內存放的核武最小可放入背囊。不過，布丹諾夫並無為言論提供任何佐證。

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克里姆林宮消息人士亦聲稱，瓦格納當日曾進入「特殊利益」地區，即儲存核武地區，引起美國強烈反應。另一俄國消息亦指，克里姆林宮當日知悉狀況後，立即加快與瓦格納談判。

美國官員對俄方說法抱有懷疑，西方官員亦聲稱，俄國核武庫在叛變中未曾受威脅。資深核武專家Matt Korda更直言，非國家組織根本上無機會威脅核武存放設備的安全，亦不認為瓦格納中有人識如何使用核武。

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責任編輯：吳漢培