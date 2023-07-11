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【異動板塊】6月新能源車銷售升25.2% 蔚小理受捧 蔚來升逾11%

股樓投資 14:49 2023/07/11

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中國乘用車市場信息聯席會數據顯示，內地6月新能源乘用車零售66.5萬輛，按年及按月分別升25.2%及14.7%；新能源乘用車批發銷量76.1萬輛，按年及月分別升33.4%及12.1%。

消息刺激汽車新勢力股價颷升，截至下午2時半，蔚來（09866）報85.55元，升11.5%；小鵬汽車（09868）報58.5元，升9.6%；理想汽車（02015）報143.3元，升4.3%；零跑汽車（09863）報45.9元，升2.7%。比亞迪股份（01211）報263.2元，升2.5%；吉利汽車（00175）報9.78元，升1.9%。

延伸閱讀：【大行點睇】螞蟻陰霾掃除  阿里股價彈升  一文看清大行最新睇法【見下頁

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此外，中國汽車流通協會發布最新「汽車經銷商庫存」調查結果，6月份汽車經銷商綜合庫存係數為1.35，按月下降22.4%，按年下降0.7%，庫存水平回落至警戒線以下。

日前16家車企簽署《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》引起一些爭議，中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹點評《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》時表示，簽訂承諾書並不是搞價格壟斷、不允許企業降價，不應對此有過度解讀。

他指出，該承諾目的是要建立全國統一大市場，不能搞惡性的價格競爭，尤其是不能搞一些如「政企聯動」的價格競爭，不能讓其他力量參與到企業的競爭，干擾全國市場。

延伸閱讀：【大行報告】建銀：上半年高端啤酒銷售優異 首選華潤啤酒 潛在升幅逾3成【見下頁

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記者：李兆明

 

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