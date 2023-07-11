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【通脹如虎】日企因高物價破產數年增3.3倍

商業 15:00 2023/07/11

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據東京商工研究所日前公布數據，2023年上半年因高物價而破產的企業，數量從上年同期的90家增加到300家，增長了3.3倍。按行業分案件最多的是道路貨運，達46宗，比上年同期的29宗增加17宗。隨著政府在新冠疫情期間的對企業支援結束和「零零貸款」開始償還，伴隨物價上漲的成本上升對日本企業的現金流造成壓力。

【沉浸體驗】中僑參茸開設養生體驗店　度身訂造個人化食療方案

若按行業細分，道路貨運業46宗（上年同期29宗），其次為一般建築業31宗（上年同期12宗），食品製造業25宗（上年同期9宗）。除了燃料價格持續居高不下之外，材料、原材料、食品等多個領域的價格也在上漲。再加上由於成本難以轉嫁到價格，企業盈利惡化，都對現金流造成嚴重影響。

因高物價而破產的企業數量已超過2022年的全年數量285家。由於經濟活動增加，企業採購將繼續增加，但無法透過提高價格轉嫁成本的企業，將不可避免地因價格上漲而壓縮了盈利，加上日本實際工資下降，未來一般個人消費預計將放緩，物價上漲對中小企業的打擊將更難轉嫁在產品的價格上漲之上，因物價高企而破產的企業可能會繼續增加。

【疫後旅遊】港人旅遊熱未退　旅行團暑假檔期已售9成名額

責任編輯：李智賢

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