▲ 【股權出售】KKR據報研售雷士照明中國業務 另雷士國際昨溢價17%配股

據《彭博》引述知情人士透露，KKR正在與顧問合作，對雷士照明中國業務的70%股權進行戰略評估，或涉出售股權。同時，正好持股三成的雷士國際 （02222） 昨（10日）以溢價16.9%配股，淨籌6,970萬元。

知情人士表示，通過這項交易可能會獲得約10億美元，或在今年晚些時候正式啟動出售程序，但尚未做出最終決定，KKR也可以選擇將這部分資產持有更長時間。KKR的代表不予置評。

雷士中國是中國一家品牌照明產品的製造商，向消費者和企業客戶提供照明解決方案，銷售網絡遍布全國。2019年，KKR以7.94億美元收購雷士中國70%的股權，其餘30%股權為香港上市公司雷士國際持有。

雷士國際昨日向公司執行董事兼副總裁王頓全資擁有的天蓬資本配售約8.45億股，佔公司擴大後股本約16.7%，每股配售價0.083元，較上周五（7日）收市價0.071元溢價約16.9%。公司預期，配售事項集資淨額約6,970萬元，擬將約6,300萬元用於開發及擴大海外業務，及約670萬元用於集團的一般營運資金。

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編輯：姚卓然