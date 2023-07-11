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【沉浸體驗】中僑參茸開設養生體驗店　度身訂造個人化食療方案

商業 13:00 2023/07/11

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中僑參茸於7月8日在澳門路氹開設養生體驗店，劃分「零售區」、「體驗區」及「諮詢區」，結合傳統中醫藥養生智慧和現代美學，營造出身臨其境的沉浸式感官之旅，幫助顧客擺脫外界的噪音及煩囂，讓身心得到平衡和平靜。

【疫後旅遊】港人旅遊熱未退　旅行團暑假檔期已售9成名額

「體驗區」設於體驗店中央，空間結合方中帶圓的設計和古銅色的建築風格，讓顧客感受與自然融合、和諧共存，中庭設計以吸收天地正氣和太陽能量為主題，象徵養生之道追求的陰陽平衡、血氣循環，以達生生不息的境界。體驗區內設有一張以大理石打造的產品展示台，讓顧客探索不同養生產品的故事、製作過程和功效，並了解自己的身體狀況，找尋最適合自己身心的食療方案。

「養生品品嚐區」位於體驗區另一側，養生顧問會在此根據每位顧客需要推薦合適的養生茶品，所有茶品都是根據中僑參茸的專屬配方調配而成，茶香、茶色、茶味和養生功效兼備。顧客可在平靜環境中，細意品嚐各色養生品，重新找回內心的寧靜和平靜的心境，達到身心平衡的狀態。

中僑參茸繼任人兼執行董事林迪恩表示，近年養生保健一直是熱門話題，中僑參茸願景是打造能讓個人達到內外平衡的空間，因此致力提供個人化的諮詢，更清晰地了解顧客的具體需求，從而建議合適的膳食健康產品。中僑參茸匯合傳統中醫養生文化、各類型高品質原材料及現代科研技術，藉中醫藥改善身心健康，繼而達致養生效果。

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責任編輯：李智賢

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