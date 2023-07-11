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英倫銀行行長預料 英國通脹今年將顯著下降

環球經濟金融 13:36 2023/07/11

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英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）周一（10日）表示，能源成本下降令通脹幅度回落，他預期通脹在今年餘下時間將顯著下降。

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英國目前的通脹率為8.7%，為英倫銀行所設定2%目標的超過4倍。

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）周一於官邸舉行晚宴，約400名金融和商界人士赴宴。貝利席上發表演説，聲稱英倫銀行連續第13次加息後，息率升至5厘的影響尚未顯現。

但貝利指通脹降至2%至關重要，政府必須完成這項工作，並提供物價穩定的環境，使英國經濟能夠蓬勃發展。

他指英國經濟增長雖未能超過疫情前水平，但面對新冠疫情和烏克蘭戰爭等外部衝擊，仍表現出意想不到的韌性，失業率維持低位，且避免經濟衰退至今。

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英國周三（12日）會公布就業數據，截至今年5月的3個月失業率料維持於3.8%，而整體薪金增長料小幅上升，將帶來進一步加息壓力。

貝利形容英國失業率現正處於當代最低點，但警告如通脹要顯著回落，需從經濟方面著手做得更多。

他坦言沒有人希望看到失業率上升或增長放緩，但整體通脹高於目標，加上勞動力市場緊張及經濟需求壓力的相互作用，導致商品與服務價格通脹的潛在發展較預期更棘手。

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責任編輯：鄭錦玲

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