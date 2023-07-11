▲ 【澳門博彩】金沙王英偉：今年賭收有望超1300億澳門元 278億投非博彩包括擴會展、建花園

金沙中國 （01928） 總裁王英偉於亞洲國際娛樂展（G2E）上表示，今年1月初澳門通關時，外界普遍預期澳門旅遊、博彩業將逐步恢復，而不會爆發式復甦，並質疑澳門政府預算全年賭收1300億澳門元能否達標，但澳門首6個月已達成800億澳門元，有望達成甚至超越目標。

王英偉續指，金沙中國已承諾在新賭牌10年期限投資278億澳門元在非博彩項目，包括金光會展二期、興建5萬平方米全新室內歐式花園，當生意愈快恢復，金沙將愈快動工，目前正籌備相關項目。

今年首6個月，澳門博彩收入按年回升兩倍至801億澳門元，相當於2019年疫情前同期的54%。券商目前料澳門全年賭收可達1800億至1900億澳門元，並指中場博彩收入最新已恢復至疫情前9成水平，令博企整體盈利率優於疫情前。

王英偉：須持續投資保持競爭力

亞洲多地近年加快發展博彩綜合項目，包括日本大阪落實開賭、泰國有意引入賭場，王英偉表示，澳門作為區內博彩綜合度假村先鋒，須不斷完善自身競爭力，包括疫情期間繼續20億美元投資「澳門倫敦人」項目，同一時間區內酒店也在投資，「新加坡金沙濱海灣正翻新設施，就算是我們姊妹公司，我也不希望客戶轉去當地」。

他指出，目前澳門其中一個問題是酒店房較少，澳門只有4萬間酒店房，而拉斯維加斯有15萬間供應，新加坡也有6萬間，必須從提高質素競爭，亦希望善用珠海橫琴發展，補充澳門土地不足問題。

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記者：麥德銘