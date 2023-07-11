▲ 【新股IPO】華爾街投行據報正為先正達A股上市接觸國際投資者 成事便為A股史上第四大IPO

據《彭博》引述消息指，華爾街銀行正為農業巨頭先正達集團（Syngenta）集資規模達650億元人民幣的A股主板IPO接觸國際投資者。

知情人士指，包括花旗、滙豐、摩根大通和瑞銀集團正在引入外國投資者，包括IPO的基石投資者。同時，這些銀行已與歐洲和中東等地區的主權財富基金聯繫，以了解他們的興趣。保薦人為中金公司和中銀國際。

不過，知情人士提到，審議仍在進行中，包括哪些銀行參與的股票發行細節仍可能有變化。花旗、摩根大通、先正達和瑞銀的代表拒絕置評，滙豐的代表沒有立即回應置評請求。

公司IPO申請上個月獲得上交所審議通過，可能是今年全球規模最大的潛在上市交易。不但如此，若上市成功，公司將成為A股近13年來最大規模IPO，也是A股史上第四大IPO，募資規模僅次於農業銀行 （01288） 、中石油 （00857） 、中國神華 （01088） 。

可是，先正達的上市之路一波三折。公司原計劃登陸科創板，但在今年3月，上交所取消了相關審議會議，公司於5月18日撤回科創板上市申請，轉而申請在上交所主板上市。

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編輯：姚卓然