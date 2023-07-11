Twitter流量劇減 Threads用戶破億

美國科技巨擎Meta早前推出全新社交平台Threads，劍指富豪馬斯克（Elon Musk）擁有的社交平台Twitter，前者聲稱用戶數目已突破1億。同時，Twitter相信受Threads影響，近期流量劇烈下降。

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Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）周一（10日）宣布，Threads自上周四（6日）啟用後，用戶數目已在周末突破1億。朱克伯格表示，暫時未有太多推廣下難以想像Threads僅在5日內已達此成績，強調一切皆是原生需求。

Threads達到1億用戶速度甚至超過OpenAI所開發的人工智能（AI）機械人ChatGPT，後者在發表兩個月用戶才突破1億。

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CDN服務供應商Cloudflare行政總裁Matthew Prince周日（9日）發文，指Twitter流量7月起出現明顯跌幅。

網絡數據分析公司Similarweb亦指出，Threads面世後48小時內，Twitter流量與前周相比減少5%。與去年同日相比，Twitter流量更是下跌11%。

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責任編輯：吳漢培