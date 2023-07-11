「學界奧斯卡」中學微電影創作大賽頒獎典禮圓滿結束　兩大新晉導演陳健朗及吳煒倫　鼓勵一眾未來電影工作者 

▲ 香港微電影學會會長鍾敏強博士（前排右四）、香港中華基督教青年會社會服 務委員會主席潘展聰副會長（前排左五）與初中組得獎組別大合照

由香港中華基督教青年會、智權教育中心及香港微電影學會合辦，有「學界奧斯卡」之稱的第九屆「全港中學微電影創作大賽」今年繼續獲多隊中學生報名參賽，反應十分熱烈！經過嚴格的評審後，大會昨天於城景國際舉行頒獎典禮，並公佈各組別的金銀銅獎及各個最佳獎項。

▲ 香港中華基督教青年會社會服務委員會主席潘展聰副會長為頒獎典禮致歡迎辭

香港中華基督教青年會社會服務委員會主席潘展聰副會長於致歡迎辭時表示，大會多年來努力不懈為比賽注入新元素，使比賽朝向更高、更強的層面去推動學界微電影工作，讓比賽能夠持續發展，為參賽隊伍建立一個良好交流平台，推動學界多媒體創作的發展。最後，他更勉勵學生繼續拍攝更多具質素的電影作品，以「作品說故事」。

▲ 活動宣傳大使陳健朗導演分享創作及製作心得

▲ 比賽評審吳煒倫導演分享創作製作心得

是次比賽主題為「青年你有 SAY」，以近年熱門話題──聯合國的 17 個可持續發展目標（SDGs）為主題，讓同學們可以揀選最關注的議題拍攝成微電影參加比賽，以關注社區可持續發展。大會今年邀請了憑《手捲煙》成為香港電影金像獎新晉導演的陳健朗擔任宣傳大使，以及由資深編劇兼《毒舌大狀》導演吳煒倫擔任評審，兩位導演於頒獎典禮上與學生分享他們的創作經驗與拍攝點滴，並鼓勵及嘉許各組別的得獎學生。他們亦勸勉得獎者不要自滿，吳導演更引用作家李碧華的說話，指「電影不論有什麼成績都是鋪鋪清」，每個作品都有其獨特價值，大家要有不斷創作的心，不要輕易放棄。同時，在拍攝電影時可嘗試不同的製作崗位，勇於放下身段，尋找可發揮得最好的位置。

▲ 陳健朗導演（第二排左一）及吳煒倫導演（第二排右一）與高中組所有得獎者合照

是次比賽的部份得獎者，稍後更可與宣傳大使陳健朗共同創作新短片，陳健朗屆時將以演員及導演的身份傳授經驗，望以自身能力帶動未來一眾電影追夢者。

▲ 一眾嘉賓、活動大使及比賽評審大合照

第九屆比賽於今年 3 月展開，大會邀請了多名星級導師及業界專業人士，舉辦免費工作坊，包括宣傳大使陳健朗擔任導師的「導而優則演工作坊」，以及由兩位星級導師楊詩敏（蝦頭）及方紹聰（奶仔）主持的「互動演戲工作坊」，讓同學們在新力派與資深前輩當中吸取更多經驗，進一步了解影片創作不同崗位的工作，製作出更具專業 水平的作品。

▲ 香港中華基督教青年會助理總幹事許繹標博士致感謝辭

▲ 第九屆「全港中學微電影創作大賽」頒獎典禮圓滿結束

有關獎項及獎品

比賽分為高中及初中組，每組設有金、銀、銅獎、最佳編劇、最佳導演、最佳攝影、最佳剪接及最佳演出獎，共 16 個獎項。除可獲得獎座、獎狀，所有獎品共值超過港幣八萬元，包括永安百貨公司現金禮券、惠康超級市場現金券、ACX Cinemas 電影門券等，得獎作品更獲安排將於 8 月在北角匯 ACX Cinemas 播映，讓同學們的作品搬上大螢幕。得獎作品亦有機會獲提名參加海外電影節的學生組別參賽。

得獎名單： 初中組 金獎 J15 《你?妳? 》 銀獎 J07《 平=「等」?The Law of Jante 》 銅獎 J30《 同一天空下 》 優異獎 J29 《綠色跨越:觀塘巴士新時代 》 7 合辦單位： J14《阿豪》 最佳編劇 J07《 平=「等」?The Law of Jante 》 最佳剪接 J15 《你?妳? 》 最佳攝影 J15 《你?妳? 》 最佳演出 J15 《你?妳? 》 最佳導演 J15 《你?妳? 》 高中組 金獎 S17 《禮物》 銀獎 S10 《傾斜的天秤》 銅獎 S25 《在 中的這一秒》 優異獎 S13 《說好的幸福呢 》 S24 《無期徒刑》 最佳編劇 S25 《在 中的這一秒》 最佳剪接 S23 《消失的家園》 最佳攝影 S34 《擸 Hunt》 最佳演出 S17 《禮物》 最佳導演 S10 《傾斜的天秤》 8 合辦單位：

有關全港中學微電影創作大賽

全港中學微電影創作大賽由 2013 年開始舉辦，大賽的目的是希望透過微電影製作發掘同學們的創作潛能，同時提高同學們創作興趣、自我表達能力、團體精神及應對解決困難的能力。

大會官方網頁：www.ymca.org.hk/minimovie2023

大會 Facebook 專頁 : www.facebook.com/MiniMovieCompetition

大會 Instagram 專頁 ：www.instagram.com/minimovie_competition

主辦單位介紹：

香港中華基督教青年會 香港中華基督教青年會創立於 1901 年，是全球基督教青年會運動的一員，又為一建基香港之基督教服務組織，本著「非以役人，乃役於人」之基督精神，聯合同道，推廣天國，致力倡導及培育青年肩負社會責任、關懷祖國、放眼世界；並通過多元化服務、全人發展、對弱勢社群之承擔及推動從個人至社會修和；積極將 ESG 元素融入社會服務，領航業界實踐聯合國可持續發展目標；努力建設一個文明、有愛心的香港。 詳情請瀏覽：www.ymca.org.hk

智權教育中心

智權教育中心以為社會提供專業培訓、強化企業或員工在不同工作範疇的競爭力作為使命，是一所專注於商務技巧、管理知識和語言研究的教育和培訓機構，為服務個人（包括學生及在職人士）及公司團體一向致力提供全方位高質素的課程及技能培訓。

香港微電影學會

香港微電影學會由多位資深電影人組成，本著推動微影視產業的宗旨、培育靑年創意人才、並與海內外微影視組織聯繫，提升香港的微影視製作水平。



（特約）