傳星展H按封頂息上調至5.875厘　變相加息2.5厘

金管局早前放寬樓按，以減低市民換樓或上車的阻力。及至日前，市場消息指，星展銀行上調H按封頂息，由3.375厘，加至5.875厘，即變相加息2.5厘。值得留意的是，目前大部分銀行提供之H按封頂息為3.5厘至3.675厘。不過，據中原按揭研究部資料顯示（見下圖），星展銀行樓按市佔率不高，所以相信對市場影響輕微，以上半年數據為例，現樓按揭市佔不入十大，就算是排第10的中信銀行（國際）亦僅涉351宗買賣；至於樓花按揭，星展銀行市佔雖入十大，但僅涉5宗成交。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，一個月HIBOR多日徘徊5厘左右的高水平，以一般新造按揭息率3.5厘相比，現時HIBOR已高出新造按息1.5厘，又指聯儲局年內或再加多兩次息以降通脹，相信港美息差或進一步擴寬，料HIBOR繼續徘徊5厘左右的高水平，其他中小型銀行或會根據自身資金成本及公司策略，調整按揭息率或相關優惠。

雖然個別中小型銀行上調H按封頂息，但曹德明說，大型銀行為追趕全年按揭業務，仍以高現金回贈搶佔按揭市場，使其市佔率明顯上升，而大型銀行存款基礎較中小型銀行多，預計踏入下半年，大型銀行仍以高現金回贈方案爭取按揭生意，料四大銀行市佔率仍有上升空間，或挑戰2020年12月的81.4%，即有紀錄高位。

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