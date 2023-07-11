【AI爭議】美喜劇演員起訴OpenAI、Meta　稱AI侵犯著作版權

▲ 美國著名喜劇演員Sarah Silverman日前聯同兩名作家，就其著作遭ChatGPT和LLaMA非法使用，起訴了OpenAI及Meta。（法新社）

AI模型ChatGPT和LLaMA的數據來源，主要是來自網站、新聞文章、書籍等訊息，但這在版權處理上一直甚具爭議。美國著名喜劇演員Sarah Silverman日前聯同兩名作家，就其著作遭ChatGPT和LLaMA非法使用，起訴了OpenAI及Meta。

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據法院文件顯示，Sarah Silverman聯同Christopher Golden及Richard Kadrey兩名作家，指控OpenAI及Meta侵犯其著作版權，因為兩間公司分別在訓練ChatGPT及LLaMA時，都使用了他們的書籍作為數據來源，卻沒有得到他們的同意。

或從「影子圖書館」網站 獲取受版權保護書籍內容

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雖然OpenAI及Meta沒有透露使用了哪些書籍訓練AI模型，但法院文件稱，很多書籍可能來自「影子圖書館」（Shadow Library）網站，例如 Library Genesis、Z-Library、Sci-Hub 和 Bibliotik等，這些網站都是非法集合了受版權保護的書籍內容。

責任編輯：陳卓賢

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