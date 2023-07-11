【美國經濟】普徠仕：料最快或於今年底陷入衰退　年內最多再加息兩次

▲ 【美國經濟】普徠仕：料最快或於今年底陷入衰退

美國將於周三公布6月通脹數據，普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci表示，核心通脹居高不下，加上聯儲局決心拉低通脹，或導致央行過度收緊政策，令經濟陷入衰退。她認為，即使衰退並非迫在眉睫，但美國經濟有可能在今年年底或2024年初陷入衰退。

該行基本預測是聯儲局在年內將再加息一次到兩次，但加息步伐將會放緩，可能每隔一次會議加息0.25厘，並指聯儲局需要在為經濟降溫和避免其陷入衰退之間作出平衡。

該行將密切關注臨時和兼職勞工的就業情況，將其作為勞動力市場整體狀況的指標，因就業市場緊張會增加對這類勞工的需求。最近幾個月，臨時工人數有下降趨勢，亦有跡象表明對兼職員工的需求減少，反映就業市場緊張情況正在舒緩。

消費趨勢轉向服務 就業形勢暫未惡化

Uruci表示，美國消費者對商品的支出維持高企，尤其是汽車。但該行預計利率上升和平均售價上漲將抑壓需求，汽車銷售或將放緩。汽車銷售放緩將進一步推動消費趨勢由商品向服務的轉變。但消費者維持支出，這與2008至2009年全球金融危機和「大衰退」後數年的情況截然不同，當時消費者資產負債表嚴重受損，消費者經歷去槓桿，因此經濟復甦緩慢。

再者，勞動力市場的緊張問題正緩慢舒緩。5月的失業率攀升至3.7%，仍接近20世紀60年代末以來的最低水平。她認為就業形勢暫未出現轉差跡象，失業率在今年年底或只會微升。而當勞動力市場出現疲軟，才有望令核心通脹率從5月高於5%的水平降至聯儲局2%的目標。

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編輯：姚卓然