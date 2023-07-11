  • 31°C
香港時間 : 2023711日 (週二) 11:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北約峰會】料商討烏加入 內部仍有分歧

環球政治 10:51 2023/07/11

分享：

分享：

北約（NATO）將在周二（11日）起，在波羅的海國家立陶宛召開一連兩日會議。土耳其基本上同意瑞典加入後，烏克蘭加入問題相信會成為今次峰會主要議題之一，但據悉各成員國就烏克蘭加入仍有不少分歧。

埃爾多安：如重啟土耳其入歐盟談判 將支持瑞典入北約（第二版） 【下一頁】

外界估計，俄羅斯與烏克蘭戰爭將是峰會重點。消息人士透露，北約成員國同意自冷戰結束後的首次全面國防計劃，詳細列明如何回應俄羅斯攻擊。

峰會另一大議曠題烏克蘭加入，外交人員透露，各國已基本同意烏方不可以在戰爭狀態下加入，惟在時間點及加入條件上仍有分歧。

受邀參加峰會的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）持續向北約施壓，指雙方就加入仍在細節處斟酌，但大家清楚知道烏克蘭終會成為北約一員。他重申烏方正探討方案，能夠明確而且快速地加入北約。

【俄烏戰爭】拜登指烏未準備好入北約 要求戰爭先結束 【下一頁】

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周一（10日）提議，烏克蘭可能跳過「成員國行動計劃」（Membership Action Plan），省略政治﹑經濟及軍事要求，讓烏克蘭更快加入。

北約東歐成員國多數支持烏克蘭，強調把烏國納入北約集體安全保護傘是防止俄羅斯再次發動攻擊的最有效措施。但美國及德國等國持保守態度，擔心快速允許烏克蘭加入可能加快與俄羅斯直接衝突。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

德桑蒂斯揚言若成美國總統 將取消中國最惠國待遇
2023/07/10
德桑蒂斯揚言若成美國總統 將取消中國最惠國待遇
拜登訪英將晤查理斯及辛偉誠 再去北約峰會（第二版）
2023/07/10
拜登訪英將晤查理斯及辛偉誠 再去北約峰會（第二版）
【俄烏戰爭】烏表明不對俄領土用集束彈 多國反對援助
2023/07/09
【俄烏戰爭】烏表明不對俄領土用集束彈 多國反對援助
【俄烏戰爭】美媒指美前官員曾晤俄外長 俄批報道不實
2023/07/07
【俄烏戰爭】美媒指美前官員曾晤俄外長 俄批報道不實
【俄烏戰爭】美料援集束彈 人權組織籲停止
2023/07/07
【俄烏戰爭】美料援集束彈 人權組織籲停止

你可能感興趣

德桑蒂斯揚言若成美國總統 將取消中國最惠國待遇
14:33 2023/07/10
德桑蒂斯揚言若成美國總統 將取消中國最惠國待遇
拜登訪英將晤查理斯及辛偉誠 再去北約峰會（第二版）
15:00 2023/07/10
拜登訪英將晤查理斯及辛偉誠 再去北約峰會（第二版）
【俄烏戰爭】烏表明不對俄領土用集束彈 多國反對援助
14:39 2023/07/09
【俄烏戰爭】烏表明不對俄領土用集束彈 多國反對援助
地緣政治 軍事 烏克蘭 澤連斯基 北約 俄羅斯 戰爭 立陶宛

上一篇文章

麥當娜出院後首度發聲明 向歌迷報平安：正在康復中

下一篇文章

新加坡酒店一款調酒日賣千杯 賺逾26萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

德桑蒂斯揚言若成美國總統 將取消中國最惠國待遇
德桑蒂斯揚言若成美國總統 將取消中國最惠國待遇
洛杉磯恢復零保釋金政策 饒舌歌手50 Cent慨嘆「玩完」
洛杉磯恢復零保釋金政策 饒舌歌手50 Cent慨嘆「玩完」
英近半50至70歲疫情初退休者陷貧窮 最新調查發現
英近半50至70歲疫情初退休者陷貧窮 最新調查發現
【溫網】裁判突叫停比賽 呼籲觀眾勿做一事（有片）
【溫網】裁判突叫停比賽 呼籲觀眾勿做一事（有片）
首有變性人士成荷蘭小姐 將參選環球小姐
首有變性人士成荷蘭小姐 將參選環球小姐
【俄烏戰爭】俄批土耳其變不友好 北約峰會料商討烏加入（持續更新）
【俄烏戰爭】俄批土耳其變不友好 北約峰會料商討烏加入（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款