【北約峰會】料商討烏加入 內部仍有分歧

北約（NATO）將在周二（11日）起，在波羅的海國家立陶宛召開一連兩日會議。土耳其基本上同意瑞典加入後，烏克蘭加入問題相信會成為今次峰會主要議題之一，但據悉各成員國就烏克蘭加入仍有不少分歧。

埃爾多安：如重啟土耳其入歐盟談判 將支持瑞典入北約（第二版） 【下一頁】

外界估計，俄羅斯與烏克蘭戰爭將是峰會重點。消息人士透露，北約成員國同意自冷戰結束後的首次全面國防計劃，詳細列明如何回應俄羅斯攻擊。

峰會另一大議曠題烏克蘭加入，外交人員透露，各國已基本同意烏方不可以在戰爭狀態下加入，惟在時間點及加入條件上仍有分歧。

受邀參加峰會的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）持續向北約施壓，指雙方就加入仍在細節處斟酌，但大家清楚知道烏克蘭終會成為北約一員。他重申烏方正探討方案，能夠明確而且快速地加入北約。

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北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周一（10日）提議，烏克蘭可能跳過「成員國行動計劃」（Membership Action Plan），省略政治﹑經濟及軍事要求，讓烏克蘭更快加入。

北約東歐成員國多數支持烏克蘭，強調把烏國納入北約集體安全保護傘是防止俄羅斯再次發動攻擊的最有效措施。但美國及德國等國持保守態度，擔心快速允許烏克蘭加入可能加快與俄羅斯直接衝突。

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責任編輯：吳漢培