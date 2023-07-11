【疫後旅遊】港人旅遊熱未退　旅行團暑假檔期已售9成名額

早前有調查指港人在疫後旅遊熱情未有消退，反而計劃在未來一年出遊平均3次或更多，消費金額亦達到一年3萬元預算。旅遊熱帶旺了傳統遊行團及旅遊套票行業。

【港人外遊】調查：港人旅遊熱度未退 96％未來一年至少外遊一次

東瀛遊執行董事禤國全表示，隨着疫情放緩及香港通關，生意回復很理想，在4月復活節時生意額已回復至疫前7成水平。至於7及8月暑假檔期，旅行團報名人數都非常可觀，現時已售出約8成半至9成的旅行團名額，預料可達到疫情前8成生意額。暑假後的第三季尾至第四季，他亦預計生意額會保持穩定水平，展望經過聖誕節假期後，生意額可追回疫情前的水平。

旅遊目的地方面，他觀察到旅客主要選擇東南亞地區，尤以日本最受歡迎，當中以日圓兌換率低是可能的因素。其次則是中國內地，並發現去當地的旅客人數，甚至比疫前更多，他認為這或與歐美方面出現地緣政治因素有關。至於比較長途的旅程，則是德國和瑞士較受歡迎。

機票價有望回落 刺激外遊

KKday副總裁兼香港總經理李靜茵指出，自從香港重新開關後，外遊產品定單看見明顯增長，今年上半年的外遊產品定單較2022年7至12月增長超過200%。整體銷售數字而言，今年上半年較2019年同期，更是躍升1.4倍。最熱門地點以日本為首，其次是泰國、韓國、台灣、歐洲及中國內地。疫情後，參加包車遊覽或是4至6人的小型半私人團，與疫情前第二季同比增加了77%。

疫情致航空業人手流失，通關後各地航空業人手補給需時，航班班次及機票價格仍未能回復至疫前。隨着各大航空公司招聘及培訓人才，航空業逐漸恢復，機票價格有望回落至疫前水平，外遊意慾將更明顯增加。

從2020年中開始，KKday 的手機定單比例從60%增加至75%，在消費券的進一步助力下，手機定單更佔85%。今年第二季度，移動支付工具之定單約佔總定單量超過50%，持續呈上升的趨勢，可見「消費更趨數碼化」。

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本報記者：李智賢、陳卓賢

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