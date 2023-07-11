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【美股焦點】微軟確認加碼裁員　主要涉銷售人員及客戶代表

股市 10:36 2023/07/11

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【美股焦點】微軟確認加碼裁員　主要涉銷售人員及客戶代表

美國科網巨企繼續裁員，有外電指，微軟（Microsoft，美：MSFT）周一確認，2024財年將進一步削減人手，大多為銷售人員及客戶服務代表，今次也是微軟在1月份宣佈裁員1萬人後額外加碼減省人手措施。

亞馬遜（Amazon，美：AMZN）、Google和其他大型科技公司今年也縮減了規模，此前他們迅速增加了員工人數，以滿足疫情期間不斷增長的需求。 微軟最近幾個月表示，客戶正在尋找節省雲端計算賬單的方法。

報道指，微軟發言人拒絕具體說明最新一輪的削減人數。 今年1月，微軟行政總裁Satya Nadella曾發出內部備忘錄指，公司將改變其硬件陣容並合併租約。

微軟周一提交了一份通知，稱其將華盛頓州裁員276人。微軟發言人在一封電子郵件中表示，調整組織和勞動力是管理業務的必要和常規部分，將繼續優先考慮和投資於未來戰略增長領域，並支援客戶和合作夥伴。

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編輯：李哲毅

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） 裁員 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）
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