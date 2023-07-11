▲ 【美股焦點】Uber財務總監傳將離任 上市後最高級辭職管理層

有外電指，美國電召汽車平台Uber（美：UBER）財務總監Nelson Chai計劃離職，是Uber自2019年上市以來最重要的管理層離職。報道指，Chai已通知行政總裁Dara Khosrowshahi其打算辭任的決定，但實際時間未定。

報道引述Uber發言人發聲明表示，在過去的五年裡，Chai 對Uber建立安全財務基礎至關重要，引導公司擺脫數十億美元的損失，同時改善收益、締造強勁自由現金流和步向經營利潤，在業績靜默期，不會對任何高管的潛在職業決定發表評論。

任職近5年的Chai即將離開Uber，他在2018年被Khosrowshahi聘用，以指導其IPO並修復公司資產負債表，將華爾街紀律引入科技公司，在Chai加入之前，Uber在沒有財務總監的情況下運營了三年多。

相關文章：

【東京旅遊】Uber本周於東京推免費人力車觀光服務 遊覽雷門、淺草演藝廳及合羽橋等景點

【美股焦點】Uber分拆Careem 50%股權 作價31億元

編輯：李哲毅