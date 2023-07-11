▲ 【加密貨幣】渣打料比特幣2024年底衝至12萬美元 今年先劍指上企呢個價位！

比特幣價格大幅波動，今年已累升85%，上企3萬美元，但仍較2021年11月69,355美元高峰低56%。渣打銀行外滙分析員Geoff Kendrick表示，進一步看好加密貨幣比特幣價格前景，估計今年底回升至5萬美元水平，距離目前價位仍有63%的上升空間，而明年底更升至12萬美元，即為目前價格的4倍。

Kendrick表示，礦商的比特幣單位盈利能力上升，意味他們有能力在減少出售的同時又保持現金流入，這會減少比特幣淨供應，並推高比特幣價格。按最近的價格，礦商一直在賣出100%的新比特幣，當升至5萬美元的價格時，預計礦商會賣出20%至30%，因而造成供應減少。

他還表示，供應還將面臨2024年即將到來的「減半」事件的影響，按照這種預設程序，對礦商的比特幣獎勵供應量會從每天約900枚降至約450枚。這種「減半」每四年一次，使得比特幣控制在2100萬枚以下。

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編輯：姚卓然