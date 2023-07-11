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【汽車股】蔚來彈高9%　乘聯會︰價格穩定不是不降價　車企簽訂承諾書並非搞價格壟斷

股市 09:25 2023/07/11

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【汽車股】乘聯會︰價格穩定不是不降價　車企簽訂承諾書並非搞價格壟斷

日前16家車企簽署《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》事件掀起小風波。乘聯會秘書長崔東樹點評承諾書，表示簽訂承諾書並不是搞價格壟斷、不允許企業降價，不應對此有過度解讀，要建立全國統一大市場，不能搞惡性的價格競爭，尤其是不能搞一些像「政企聯動」的價格競爭，不能讓其他力量參與到企業的競爭裡來，干擾全國市場。

汽車股周二（11日）普遍高開，蔚來 （09866） 彈高9%，報83.6元，創近五個月高。小鵬 （09868） 升3.9%，理想 （02015） 升1.9%。吉利 （00175） 升1.4%。比亞迪 （01211） 升0.7%。

崔東樹解釋說，價格穩定不是不降價，而是為消費者提供一個穩定的價格預期。3月份的「瘋狂」降價，是區域性的降價對全國市場造成了干擾，讓消費者對價格有了不切實際的預期、透支了消費者對車企的信任，反而帶來了大面積的觀望情緒。

中汽協此前組織Tesla（美︰TSLA）、比亞迪  （01211）  、吉利汽車  （00175） 等16家車企簽署《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》，其後發聲明表示，認識到承諾書涉及「價格」表述，表意不當，有違《反壟斷法》精神，最新已將上述條款刪除。

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責任編輯︰梁浩碩

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