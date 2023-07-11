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【港股市況】ATM向上、阿里巴巴升逾1%　蔚來升9%　恒指高開191點（不斷更新）

股市 09:32 2023/07/11

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港股市況不斷更新

美股向上，港股今早續高開近200點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 升逾2%，恒指高開191點，開報18671點，科指升1.7%，報4011點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：31】IMAX CHINA （01970） 升逾28%，早段高見9.24元。

【09：26】蔚小理造好，蔚來 （09866） 升9%，小鵬汽車 （09868） 升近4%，理想汽車 （02015） 升近2%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 升逾2%，恒指高開191點，開報18671點，科指升1.7%，報4011點。

【09：13】期指開報18695點，升151點或0.8%。

【09：00】【汽車股】乘聯會︰價格穩定不是不降價　車企簽訂承諾書並非搞價格壟斷

【08：39】恒指黑期升約193點，報18642點，道指期貨升6點，報34152點。

【07：45】【新股IPO】首隻運動科技股Keep 3650下限定價　超額認購2倍一手中籤率40%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】網民湧Mox專頁投訴帳戶無故被封、良久未解封︱「翻版王祖賢」賀怡雯宣布退選香港小姐

【07：45】港股ADR收報18595點，升116點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報61.2元，較港收市價高0.25元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報331.97元，較港收市價高3.17元或近1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.61元，較港收市價高1.61元或1.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】美股本周步入業績期，市場觀望本周稍後公布的通脹數據及美企季績表現，道指早段在消費及銀行股帶動下，攀升超過200點；大型科技股普遍出現回吐。道指升209點，報33944點；標指升10點，報4409點；納指升24點或0.18%，報13685點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升98點高水224點　阿里美股高港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華虹半導體、澳優、阿里巴巴

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責任編輯︰梁浩碩

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