【恒指夜期+ADR】夜期收市升116點　阿里巴巴美股轉高港1.2%（不斷更新）

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美國周三晚公布通脹，投資者先觀望數據表現，才判斷儲局下一步動作，美股交投亦轉靜，不過市場傾向預期通脹壓力紓緩，美國10年期債息處4厘以下，美滙指數跌至101.67，道指升317點，夜期收市升116點，收報18761點，阿里巴巴美股轉升，高港1.2%。中概股指數升1.6%，收報6847點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 123.20 +1.0% 騰訊ADR 337.05 +1.0% 滙豐ADR 61.13 +0.6% 阿里巴巴美股 89.81 +1.2%

北水再走資近21億元 買中海油理想大手沽指數ETF

北水連續三日錄淨流出，今日再走資20.8億元。資金主力買中海油 （00883） ，全日淨流入3.1億元，理想汽車 （02015） 及港交所 （00388） 分別錄1.4及1.1億元淨流入；淨流出方面，指數ETF捱沽，盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 分別走資14.1及5.1億元。

恒指夜期升47點，報18692點。

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蔚小理炒上、蔚來升近12% 聯想逆市跌4% 恒指升180點

美股向上，港股續升近200點。恒指高開191點，其後走勢反覆向上，曾升逾300點高見18803點，午後升勢略為回順。恒指升180點，收報18659點，成交839億元。科指升1.5%，報4003點。蔚來 （09866） 升近12%，小鵬汽車 （09868） 升近9%，理想汽車 （02015） 升逾4%，濠賭股造好，銀娛 （00027） 升逾4%，金沙 （01928） 升3%，ATM升0.7%至2%，聯想 （00992） 逆市跌逾4%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 88.75 +2.0 +32 22 騰訊 333.80 +1.5 +23 14 友邦 77.50 +1.1 +15 418 建行 4.36 -0.5 -3 2 聯想 8.07 -4.5 -4 7 滙豐 60.75 -0.3 -5 10

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜本地地產】摩通：本地地產股存低估資產 點名數間企業大機會進行併購及回購股份（附表）

【大行看法】瑞銀：中國股票回報或最多達低雙位數 有望跑贏美股 薦三大板塊

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市升116點，收報18761點

【23：15】夜期升19點

【19：20】北水再走資近21億元，買中海油理想大手沽指數ETF，恒指夜期升47點

【17：47】【內房危機】奧園：持債金額逾三成的債權人小組已簽重組支持協議

【16：37】【芯片大戰】富士康退出195億美元印度合資芯片廠計劃 傳憂延遲批出補助

【16：10】蔚來 （09866） 升近12%，小鵬汽車 （09868） 升近9%，理想汽車 （02015） 升逾4%，濠賭股造好，銀娛 （00027） 升逾4%，金沙 （01928） 升3%，ATM升0.7%至2%，聯想 （00992） 逆市跌逾4%。恒指升180點，收報18659點，成交839億元。科指升1.5%，報4003點。

【16：00】恒指U盤前升160點，報18639點。

【15：49】恒指收市前升近150點，報18627點，升147點。

【15：31】【AI浪潮】內地據報計劃推人工智能規則 發布生成式AI前須獲許可

【15：27】浙江世寶 （01057） 尾市升3成，高見3.01元。

【15：24】恒指尾市升約180點，報18659點，科指升1.5%，報4003點。

【15：13】泡泡瑪特 （09992） 升逾7%，高見18.38元。

【15：05】【騰訊有份】創夢天地跌5.9% 擬折讓8.3%配股兼發可換股債籌約9億 大部分將用作回購2025年到期債

【15：03】內房高開向下，中海外 （00688） 轉跌1%，潤地 （01109） 升幅收窄至0.2%，碧桂園 （02007） 暫無升跌，雅居樂 （03383） 升逾1%，龍湖 （00960） 跌0.8%。

【14：47】恒指最新升約215點，報18695點，科指升1.7%，報4010點。

【14：47】【吉利175】吉利與雷諾組合資企業 料獲98億元人幣收益

【14：46】聯想 （00992） 最新跌近4%，低見8.11元。

【14：31】【澳門旅遊】澳門旅遊局：酒店暑假基本全開 上周末客量逾10萬、香港訪客達疫前9成

【14：22】四大內銀偏軟，建行 （00939） 跌0.5%，工行 （01398） 跌0.3%，中行 （03988） 、農行 （01288） 跌0.4%。

【14：20】聯想 （00992） 逆市跌3%，低見8.18元。

【14：16】【會計監管】會財局：去年平均審計質素略有改善 強調願配合海外監管機構來港工作

【13：31】銀娛 （00027） 升幅擴大至5%，高見52.7元。

【13：26】耐世特 （01316） 升近15%，高見5.56元。

【13：06】比亞迪 （01211） 升3%，吉利 （00175） 升逾2%，長汽 （02333） 升3%，廣汽 （02238） 升逾1%。

【13：03】浙江世寶 （01057） 午後升幅進一步擴大，升逾24%，高見2.87元。

【13：01】雷士國際 （02222） 逆市跌逾2%，低見0.073元。

【股權出售】KKR據報研售雷士照明中國業務 另雷士國際昨溢價17%配股

【13：00】港股午後初段升約300點，報18783點，升303點。科指升2.3%，報4034點。

【12：48】【澳門博彩】金沙王英偉：今年賭收有望超1300億澳門元 278億投非博彩包括擴會展、建花園

【12：48】中播數據 （00471） 午後停牌，停牌前升2.5%，報0.41元，成交近154億元。

【12：00】恒生指數半日升282點，報18761點，成交429億元。科指升2.1%，報4026點。阿里巴巴 （09988） 升近2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%。蔚小理炒上，蔚來 （09866） 升12%，小鵬汽車 （09868） 升逾7%，理想汽車 （02015） 升逾4%，濠賭股造好，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾4%。

【11：42】恒指中午收市前升近300點，報18772點，升292點，科指升2.3%，報4033點。

【11：30】內地股市向上，上證半日升0.5%，深證升0.6%，創業板指升0.5%。

【11：18】【業績︱珠寶股】周大福轉升逾2% 上季零售值按年升29.4% 港澳同店銷售勁增64%

【11：10】銀娛 （00027） 最新升逾4%，金沙 （01928） 升逾3%，永利 （01128） 升逾5%，美高梅 （02282） 升近5%，澳博 （00880） 升逾2%，新濠 （00020） 升逾5%。報道引述機場專股公司網站資料顯示，澳門國際機場今年4至6月的客量依次為37.8萬、38.7萬及43.1萬，第二季共有119.7萬，較首季的75.7萬增58.12%，恢復至2019年第二季的50.2%。

【11：06】佐丹奴 （00709） 升4%，破頂高見2.85元。

【10：57】恒指最新升300點，報18782點，科指升2.1%，報4027點。

【10：56】阿里巴巴 （09988） 升2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，京東 （09618） 升逾2%，小米 （01810） 升近3%。

【10：47】恒宇集團 （02448） 未止跌，股價今早再挫兩成，破底低見0.195元。

【10：40】蔚來 （09866） 最新升一成，小鵬汽車 （09868） 升逾3%，理想汽車 （02015） 升逾2%。

【10：38】恒指最新升約200點，報18681點，科指升1.4%，報4000點。

【10：30】【新股IPO】科倫博泰6990首掛造好 一手帳面賺185元

【10：23】浙江世寶 （01057） 升逾7%，高見2.57元。

【10：13】銀娛 （00027） 升逾3%，金沙 （01928） 升逾2%，永利 （01128） 升逾3%，美高梅 （02282） 升逾4%，澳博 （00880） 升逾1%，新濠 （00020） 升2%。

【10：06】IMAX CHINA （01970） 中途停牌，曾升最多34%，高見9.65元，停牌前升27.2%，報9.12元，成交2399.8萬元。

【異動｜影視股】IMAX中國急升27%後停牌 暫未知悉原因

【10：01】商湯 （00020） 最新跌近半成，低見1.78元。

【09：57】中國電力 （02380） 發盈喜，預計上半年公司權益持有人應佔利潤將介乎約18億元至20億元人民幣之間，按年升1.12倍至1.35倍，中國電力股價升0.7%。

【盈喜盈警】中國電力上半年多賺1倍 一文看清上半年盈警盈喜（不斷更新）

【09：48】大市早段升勢回順，恒指最新升約120點，報18600點，科指升0.9%，報3980點。

【09：45】商湯 （00020） 跌逾3%，低見1.78元。聯交所披露，阿里巴巴淘寶集團上周四（6日）完成出售5.57億股，每股平均價1.82元，套現10.15億元，持股量降至3.15%。

【商湯20】上周狠沽商湯大戶身份揭曉 阿里巴巴單日減持5.6億股套10億、持股量降至3.2%

【09：35】佳兆業 （01638） 逆市再跌4%，破底低見0.168元。

【09：33】碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升逾4%，中海外 （00688） 升逾3%，潤地 （01109） 升近2%。人民銀行、國家金融監督管理總局周二（10日）聯合宣布，延長去年底公布支持房地產融資政策的適用期限至明年年底。

【内房危機】内地支持房地產市場政策延至明年底

【09：31】IMAX CHINA （01970） 升逾28%，早段高見9.24元。

【09：26】蔚小理造好，蔚來 （09866） 升9%，小鵬汽車 （09868） 升近4%，理想汽車 （02015） 升近2%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 升逾2%，恒指高開191點，開報18671點，科指升1.7%，報4011點。

【09：13】期指開報18695點，升151點或0.8%。

【09：00】【汽車股】乘聯會︰價格穩定不是不降價 車企簽訂承諾書並非搞價格壟斷

【08：39】恒指黑期升約193點，報18642點，道指期貨升6點，報34152點。

【07：45】【新股IPO】首隻運動科技股Keep 3650下限定價 超額認購2倍一手中籤率40%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】網民湧Mox專頁投訴帳戶無故被封、良久未解封︱「翻版王祖賢」賀怡雯宣布退選香港小姐

【07：45】港股ADR收報18595點，升116點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報61.2元，較港收市價高0.25元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報331.97元，較港收市價高3.17元或近1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.61元，較港收市價高1.61元或1.9%。

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【07：30】美股本周步入業績期，市場觀望本周稍後公布的通脹數據及美企季績表現，道指早段在消費及銀行股帶動下，攀升超過200點；大型科技股普遍出現回吐。道指升209點，報33944點；標指升10點，報4409點；納指升24點或0.18%，報13685點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升98點高水224點 阿里美股高港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華虹半導體、澳優、阿里巴巴

責任編輯︰梁浩碩