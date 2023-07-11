▲ 【儲局官員】博斯蒂克：限制性政策正在發揮作用 籲儲局可以耐心等待

美國亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，雖然通脹過高，但鑑於有跡象顯示經濟放緩，決策者目前可以耐心一點。

博斯蒂克周一在出席活動時表示，認為儲局可以耐心一點，目前的政策顯然處於限制性區域，同時又繼續見到經濟正在放緩的跡象，表明限制性措施正在發揮作用。

幾乎所有聯儲局官員都支持2023年進一步加息，但博斯蒂克除外，他呼籲今年剩餘時間，甚至到2024年保持利率穩定。

同時，他強調，上周五公佈的6月就業報告顯示就業人數增幅低於市場的預期，又指通脹率過高，須讓其回到2%的目標。他指出，如果消費者的通脹預期「脫錨」，他會感到擔憂，這將意味著決策者須多做一點。但眼下，通脹仍在穩步回歸目標，通脹預期集中在2%左右，而他樂於耐心一點。

更多儲局官員言論

相關文章：

【儲局官員】博斯蒂克重申不支持再加息 強調降通脹仍是首要任務

【儲局官員】巴爾：年度壓力測試應重新調整 建議提高對銀行資本要求

【美股一周前瞻】市場聚焦周三公布通脹數據 美股業績期銀行股打頭陣

編輯：姚卓然