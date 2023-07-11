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【儲局官員】博斯蒂克：限制性政策正在發揮作用　籲儲局可以耐心等待

股市 08:02 2023/07/11

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【儲局官員】博斯蒂克：限制性政策正在發揮作用　籲儲局可以耐心等待

美國亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，雖然通脹過高，但鑑於有跡象顯示經濟放緩，決策者目前可以耐心一點。

博斯蒂克周一在出席活動時表示，認為儲局可以耐心一點，目前的政策顯然處於限制性區域，同時又繼續見到經濟正在放緩的跡象，表明限制性措施正在發揮作用。

幾乎所有聯儲局官員都支持2023年進一步加息，但博斯蒂克除外，他呼籲今年剩餘時間，甚至到2024年保持利率穩定。

同時，他強調，上周五公佈的6月就業報告顯示就業人數增幅低於市場的預期，又指通脹率過高，須讓其回到2%的目標。他指出，如果消費者的通脹預期「脫錨」，他會感到擔憂，這將意味著決策者須多做一點。但眼下，通脹仍在穩步回歸目標，通脹預期集中在2%左右，而他樂於耐心一點。

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編輯：姚卓然

宏觀分析 貨幣政策 通脹 美國 就業人數 就業 經濟 美國聯儲局
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