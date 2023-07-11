▲ 【新股IPO】首隻運動科技股Keep 3650下限定價 超額認購2倍一手中籤率40%（附分配結果連結）

首隻運動科技股、中國最大的健身平台Keep （03650） 公布招股結果。Keep以每股28.92元定價，為招股價範圍28.92至61.46元的下限定價，集資淨額1.92億元，一手中籤率40.03%，抽3手（300股）即可穩獲一手。Keep將於7月12曰掛牌。【分配結果連結】

Keep於香港公開發售部分共錄得4811人認購，超額認購2.08倍，國際發售部分超購0.37倍。

集資所得約35%預計於未來三年內用於研發，以提高技術能力並推動產品創新；約30%於未來三年用於健身內容的開發及多元化；約25%於未來三年將用於投入品牌宣傳及推廣；約10%用作一般企業用途及營運資金需要。

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責任編輯︰梁浩碩