歷史資料來看，人口結構與經濟增長之間存在著非線性的相關關係，人口結構老化會造成經濟增長減速，但這種減速普遍呈現出階梯式演進的特徵，勞動力與老年人人口之比有兩個重要的資料關口，當這個比例分別降至7.5和4.8左右時，經濟增速將出現兩次系統性的重心下移。伴隨著中國人口結構的關鍵指標依次跨過這兩個資料關口，中國經濟減速將是自然的客觀趨勢。雖然減速不可逆，但增質猶可期。

經濟減速難以避免，發展增質事在人為。從經濟學和人口學的規律來看，人口結構變化是任何國家都會經歷的，老齡化帶來的壓力也是類似的，但不同的發展路徑、戰略選擇和應對模式將帶來截然不同的宏觀運勢。我們認為，日本經濟的歷史經驗值得重視並引以為鑒，但從資源稟賦差異和發展路徑選擇看，中國經濟有望在減速過程中實現增質，高品質發展始終前景可期：

首先，從經濟要素來看，中國的後發優勢比人口拐點後的日本要更加明顯（後發不等於絕對優勢，而是指發展的空間和可能性）。具體來說，相比日本，中國無論在市場深度還是廣度上都存在更多發展的可能性。從地域看，中國市場發展程度差異化較大，儘管多數區域勞動力要素結構變化趨近，但資本要素、土地要素、資料要素和人力資本要素在各個區域的發展和累積存在明顯差異。因此，相比日本，中國通過深化要素改革繼續發展不同區域“後發優勢”的空間更大。

其次，儲蓄率降低，抑制資本形成，但未必降低技術進步率。美國的儲蓄率長期低於日本，但在全球大國中，美國技術進步率卻長期保持全球第一。這說明儲蓄率降低會抑制工業或金融資本回報率，但只要人力資本效率提升就可以對沖投資回報率的下降。儘管中國已邁過人口拐點，但當前中國在實現經濟高品質發展的準備上更加充分，而未來人力資本創新的核心基礎在於資料要素。根據我們的預測，2025年中國所擁有的資料規模將佔世界資料圈的30%，這意味著中國將成為擁有資料規模全球第一的經濟體。龐大的資料規模將支援中國形成自身獨有的資料密集型產業，而資料資本規模報酬遞增的特徵將進一步支援中國經濟潛在增長。

最後，通過制度改革吸引更多創新人才仍有空間。基於我們的調研和2022年全球人才競爭力指數 （GTCI） 顯示，創新型人才更加偏愛國際化、專業化和便利化的制度環境和生活環境，而中國市場正在這些維度上深度拓展，這也將給中國經濟改革開放再出發奠定更堅實的人才基礎。

責任編輯︰梁浩碩