【暑假好去處】首個 B.Duck主題遊樂園進駐又一城 巨型充氣城堡+ 3.5米高巨型滑梯（附購票方式）

不少「同學仔」於今個星期開始已放暑假，又一城將聯同超人氣B.Duck，由即日起至7月23日期間，推出全港首個以B.Duck Gummy為主題的「又一城 x B.Duck Gummy夏日遊樂園」，除了設有巨型充氣城堡B.Duck Playful Land、高3.5米巨型滑梯以及障礙賽跑道外，場內的期間限定店亦將售賣超過200多款B.Duck商品，而當中更有20多款全新限定商品於又一城獨家優先發售。

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佔地約1,500呎的巨型充氣城堡B.Duck Playful Land以B.Duck經典的黃色和橙色為主色調，極為搶眼。可愛趣緻的B.Duck Gummy更包圍著整個充氣城堡，既鮮豔又奪目。B.Duck與好友們Moses、Mocha、Cream、Buzz、Beeze、Feby和Froggy 為一眾小朋友們設置了一系列障礙物，讓孩童們能盡情投入B.Duck的世界，同時更可挑戰3.5米高巨型滑梯。每節挑戰時間為15分鐘，凡購買門票更可獲贈B.Duck精美禮品。

B.Duck Playful Land 詳情* 票價：星期一至五：68元/星期六至日：88元 （門票包括B.Duck精美禮品一份） 每節時段：15分鐘 購票位置：LG2層B.Duck Gummy期間限定店購買即日門票或到KKday預訂門票

* 只限12歲及身高150cm或以下之小童參加。身高低於120cm之小童須由1名18歲或以上之家長陪同。所有陪同入場之家長均須以半價購買門票，而半價門票不可獨立使用及不包括B.Duck禮品。

在Playful Land的另一邊，穿過B.Duck拱門踏入期間限定店，同樣以B.Duck經典黃色和橙色為主色調，無論是拱門入口兩旁的巨型裝置、店內的巨型佈景牆、店中央圓型設計的展架，以及各個貨架，均以B.Duck Gummy為主題，這裡將發售超過200多款B.Duck及限定B.Duck Gummy主題商品，當中包括熱賣夏季T-shirt 及出行必備商品，其中更有約20多款全新限定商品於又一城期間限定店獨家優先發售。

B.Duck 夏日抱抱見面會

日期：2023 年 7月 16日

時間：12:30 pm – 3:00 pm (驚喜出現)

地點：九龍塘又一城LG2層

適逢2023年第二期的HK$2,000消費券將於7月16日發放，又一城特意於「又一城 x B.Duck Gummy夏日遊樂園」活動期間為My FESTIVAL會員呈獻尊屬禮遇，由2023年7月7日至7月23日，免費登記成為My FESTIVAL會員，並於又一城以指定電子貨幣付款方式即日消費滿指定金額，即可換領B.Duck Gummy夏日遊樂園限量版禮品或My FESTIVAL電子現金購物禮券，數量有限，換完即止。

又一城 x B.Duck Gummy夏日遊樂園

日期： 2023年7月7日至7月23日

開放時間： 星期一至五：11:00 am – 8:00 pm

星期六及日： 10:00 am – 9:00 pm

地點： 九龍塘又一城LG2層

KKday 門票預訂： https://www.kkday.com/zh-hk/product/144951

KKday票務查詢電郵： service@kkday.com





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責任編輯：陳詠妍