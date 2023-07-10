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【儲局官員】巴爾：年度壓力測試應重新調整　建議提高對銀行資本要求

股市 22:50 2023/07/10

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銀行危機今年3月爆發後，聯儲局一直希望制定規則修補銀行遺漏洞，聯儲局金融監管副主席巴爾表示希望銀行開始使用標準化方法來估計信貸、營運和交易風險，而非依賴他們的估計。又認為年度壓力測試應該重新調整，以更好地捕捉企業可能面臨的危險。

當前銀行體系健全

巴爾表示，當前的系統總體上是健全的，但仍需要進行一些改變，這將導致銀行需要留出更多資金作為緩衝，以防止損失。並強調主要會提高最大、最複雜銀行的資本要求，又指任何改變都將通過適當的分階段實施。他補充，大多數銀行已經有足夠的資本來滿足新的要求。

他指出，自己的計劃只有在聯儲局提出並批准後才會生效，初步計劃最快可能在月內公布，但實際的可能要數月甚至數年才能生效。

料銀行兩年內可積累足夠資本

巴爾表示，根據該計劃，「強化資本規則」應適用於資產超過1000億美元的銀行和銀行控股公司。他指，目前此類限制適用於活躍在全球範圍內或擁有7000 億美元或以上資產的公司。

他承認，資本要求的變化可能導致銀行改變其行為以及提供金融服務的方式。但表示，大多數銀行目前已經擁有足夠的資本來滿足新的要求。至於其餘的銀行，他估計將能夠在不到兩年的時間內通過留存收益積累足夠的資本。

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編輯：葉志偉

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