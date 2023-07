【Threads】Meta升1%　Threads註冊用戶5日破億　馬斯克斥朱克伯格是「軟弱者」

外電引述數據追蹤網站稱,Meta(美:META)旗下以文字、連結為主的新社交平台「Threads」,推出5日,注冊用戶便飇升至超過1億,成為史上用戶數量最快達成1億的應用程序,打破了OpenAI的聊天機器人ChatGPT需時2個月達成1億下載量的記錄。

Meta開市升1%,暫報293.75美元,成交37.75億美元。

「Threads」的定位與馬斯克(Elon Musk)去年入主的Twitter基本重疊,馬斯克在Twitter諷刺Meta只是複製、貼上的抄襲產品,他更發帖斥責Meta創始人朱克伯格(Mark Zuckerberg),指他是個軟弱的人(Zuck is cuck),不過該帖已被刪除。隨後他更警告「Threads」的用戶,稱不要對Threads(出現Bugs)感到震驚,將會有其他負面東西出現。

You will get more laughs from this app than everything else combined



But I have to warn you … don’t be shocked … there’s some negative stuff too