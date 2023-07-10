【Threads】Meta升1%　Threads註冊用戶5日破億　馬斯克斥朱克伯格是「軟弱者」

▲ Threads註冊用戶5日破億 馬斯克斥朱克伯格是「軟弱者」

外電引述數據追蹤網站稱，Meta（美：META）旗下以文字、連結為主的新社交平台「Threads」，推出5日，注冊用戶便飇升至超過1億，成為史上用戶數量最快達成1億的應用程序，打破了OpenAI的聊天機器人ChatGPT需時2個月達成1億下載量的記錄。

Meta開市升1%，暫報293.75美元，成交37.75億美元。

「Threads」的定位與馬斯克（Elon Musk）去年入主的Twitter基本重疊，馬斯克在Twitter諷刺Meta只是複製、貼上的抄襲產品，他更發帖斥責Meta創始人朱克伯格（Mark Zuckerberg），指他是個軟弱的人（Zuck is cuck），不過該帖已被刪除。隨後他更警告「Threads」的用戶，稱不要對Threads（出現Bugs）感到震驚，將會有其他負面東西出現。

You will get more laughs from this app than everything else combined



But I have to warn you … don’t be shocked … there’s some negative stuff too — Elon Musk （@elonmusk） July 10， 2023

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記者：伍鍵文