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【H按封頂息】星展：不評論個別情況　傳大手加H按封頂息至5.875厘、等同P息　屬逾20年最高實質供樓息

宏觀解讀 23:24 2023/07/10

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【H按封頂息】星展：不評論個別情況　傳大手加H按封頂息至5.875厘、等同P息　屬逾20年最高實質供樓息

金管局才公布放寬樓按措施後不久，傳出中小型銀行突然「收水」。市場消息透露，星展銀行剛通知前綫代理，上調按息，H按封頂息率由上月的3.375厘，上調至5.875厘，即港元最優惠利率（P），較舊優惠上調2.5厘，此外不設現金回贈。星展回覆本報查詢時表示，由於按揭評估是基於不同因素，該行對個別情況不予置評，該行將繼續密切關注利率和市場變化，並在必要時調整利率。

資料顯示，現時大部分銀行提供的H按方案，鎖息上限一般為3.5厘至3.675厘，而星展銀行則維持3.375厘，並無跟隨大型銀行調鎖息上限優惠，至近日突然更改優惠，鎖息上限大幅加息2.5厘至5.875厘。1個月HIBOR今日報5厘，以H加1.3厘計，名義按息為6.3厘，若採用星展銀行的方案，鎖息上限為5.875厘，屬於逾20年最高實質供樓利率。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明相信，有關銀行面對拆息高企，資金成本壓力增而調整按揭優惠。他指1個月HIBOR已多日徘徊5厘左右的高水平，以一般新造按揭息率3.5厘相比，現時HIBOR早已高出新造按息1.5厘。而聯儲局年內或再加息2次以降低通脹，港美息口差距或將進一步擴寬，料HIBOR將繼續徘徊5厘左右的高水平，其他中小型銀行或會根據自身資金成本及公司策略，跟隨調整按揭息率或相關優惠。

另一方面，大型銀行為追趕全年按揭業務，仍以高現金回贈搶佔按揭市場，使其按揭市佔率亦顯著上升，而大型銀行存款基礎較中小型銀行多，踏入下半年大型銀行將繼續以高現金回贈方案爭取按揭生意，料四大銀行的市佔率仍有上升空間，或挑戰2020年12月81.4%即有紀錄的高位。

相關文章：

【放寬按揭】金管局首放寬樓市辣招、按保同時放寬　余偉文：1500萬以下自住物業按揭上限7成、即時生效（附原有措施比較）

編輯：胡學能

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