【港人外遊】Klook：逾9成港人計劃未來1年外遊　平均預留旅費開支幾多？

▲ 【港人外遊】Klook：逾9成港人來年外遊至少一次 疫後旅遊意欲創新高

網上旅遊平台Klook指出，港人海外活動預訂量較疫前的2019年增加1.4倍，今年次季按季漲47%，Klook香港及澳門總經理岑皓祺表示，數據反映港人未來一年海外旅遊意欲持續高漲，疫後首個暑假臨近，相信相關預訂量會再攀升。

Klook周二（10日）公布《2023港人旅遊玩樂喜好》調查結果，顯示96%受訪者已計劃未來1年外遊最少1次或以上，高於去年77%，創下疫後新高；日本是港人最喜愛的旅遊地點，其次是台灣、泰國、韓國及歐洲。當中，未來前往歐洲旅遊人數上升近2.5倍。

此外，逾7成受訪者將增加外遊人均消費預算，亦有逾3成受訪者計劃每次外遊人均消費調整至1萬元或以上。以港人一年平均計劃外遊約3次計，料未來一年港人為外遊預留的旅費高達3萬元或更多。

調查亦發現，港人在旅程計劃上更趨即興，約有34%受訪者會在少於1至4星期前才作出計劃；深度遊成新主流，數據顯示，購物已不再是港人旅遊的首要目的，而品嘗美食成為最重要的體驗，其次為遊覽景點、購物、放鬆心情以及認識當地文化。

Klook於今年5月底至6月初，透過網上問卷形式，訪問3412名年齡介乎18至59歲或以上的港人，了解其未來一年海外旅遊及本地遊偏好，問卷內容主要圍繞港人的外旅意欲、旅程規劃習慣、消費偏好、預訂方式及原因等。

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記者：伍鍵文