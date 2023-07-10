國壽上半年 保費收入按年增近7%

國壽(02628) 公布，於 2023年1月1日至6月30日期間，累計原保險保費收入約為4,702 億元人民幣，同比增長 6.9%。

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另一方面，國壽母公司中國人壽集團日前與河南省人民政府在鄭州簽署全面戰略合作框架協議。雙方在基礎設施建設、普惠金融發展、社會保障體系建設、鄉村振興等領域拓展合作深度。國壽集團董事長白濤表示，將充分發揮保險經濟補償、資金融通、社會治理、理財管理等功能，積極創新服務模式，與河南開展全方位合作。

此外，國家金融監督管理總局印發《關於適用商業健康險個人所得稅優惠政策產品有關事項的通知》。《通知》指出，醫療保險產品連續三年綜合賠付率指標低於精算假設80％的，人身保險公司應當及時採取調整改進措施，切實降低後續經營實際與精算假設的偏差，設計為費率可調的長期醫療保險應當建立雙向費率調整機制。醫療保險業務三年累計綜合賠付率指標低於65％的，除採取上述措施外，人身保險公司報送該類產品時，應當提交費率合理性說明材料，說明材料須由總經理、總精算師、財務負責人簽字確認並經公司董事會審議。《通知》明確指，適用個人所得稅優惠政策的長期護理保險可參照互聯網人身保險產品

管理。這也意味著，稅優長期護理保險將被允許在互聯網渠道上銷售。

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