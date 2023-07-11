【内房危機】碧桂園反彈4%　内地支持房地產市場政策延至明年底

▲ 【内房危機】内地支持房地產市場政策延至明年底

內房銷售復甦疲軟，人民銀行、國家金融監督管理總局周一（10日）聯合宣布，延長去年底公布支持房地產融資政策的適用期限至明年年底。

內房股向好，碧桂園 （02007） 反彈4%，龍湖 （00960） 升3.8%，中海外 （00688） 升2.2%。融創 （01918） 、龍光 （03380） 、合景泰富 （01813） 、寶龍地產 （01268） 升3.4%至7%不等。

當局去年底出台《金融支持房地產市場平穩健康發展有關政策期限的通知》。發言人指出，綜合考慮當前房地產市場形勢，為引導金融機構繼續對房地產企業存量融資展期，加大保交樓金融支持，決定延長政策適用期限。

政策延期主要涉及兩項内容，包括鼓勵金融機構與房地產企業基於商業性原則自主協商，積極通過存量貸款展期、調整還款安排等方式予以支持，促進項目完工交付；期限前向專項借款支持項目發放的配套融資，在貸款期限內不下調風險分類。對於新發放的配套融資形成不良的，相關機構和人員已盡職的，可予免責。適用期限延長至明年12月31日。

除上述兩條政策外，其他不涉及適用期限的政策長期有效。

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記者：伍鍵文